Sénégal: La CDC et l'ANEC se donnent la main pour moderniser et sécuriser l'état civil

Dakar — L'Agence nationale de l'état civil (ANEC) et la Caisse des dépôts et consignations (CDC) ont signé une convention de partenariat, vendredi, à Dakar, pour renforcer la modernisation, la digitalisation et la sécurité de l'état civil sénégalais.

"L'état civil est maintenant un enjeu de souveraineté, de gouvernance et de justice sociale. Il est au coeur de la consolidation de l'État de droit et de l'accès effectif des citoyens à leurs droits fondamentaux", a souligné le directeur général de l'ANEC, Matar Ndao, pour mettre en exergue l'utilité de l'accord de partenariat.

"Cette convention prévoit notamment la mise en oeuvre d'un plan d'urgence visant à améliorer les conditions de gestion de l'état civil, à accélérer la numérisation des services, à sécuriser les archives et à lutter contre les fraudes documentaires", a-t-il dit lors de la signature de l'accord.

Le directeur général de l'ANEC, Matar Ndao

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

M. Ndao pense que "la collaboration entre les deux structures répond à la nécessité de moderniser un secteur confronté à plusieurs défis, notamment les falsifications de documents administratifs et les insuffisances de la gestion des données d'état civil".

Il a rappelé quelques innovations de l'ANEC, dont sa base de données centralisée et un nouveau logiciel de gestion utilisé dans plusieurs centres d'état civil du pays.

Matar Ndao a parlé aussi de la plateforme "Sama état civil", qui, selon lui, "permet aux citoyens d'effectuer à distance certaines démarches administratives".

Il exhorte les maires à veiller au respect strict des procédures et à l'utilisation effective des outils numériques mis à leur disposition par l'ANEC.

Le directeur général de la CDC, Fadilou Keïta

Son directeur général, Fadilou Keïta, assure que la CDC va aider l'ANEC à dérouler ses projets.

"La CDC est une banque des territoires. Nous apportons non seulement des financements, mais également de l'ingénierie technique, juridique et organisationnelle aux collectivités territoriales", a-t-il dit.

Les filiales de la CDC, celles spécialisées dans le numérique, l'ingénierie et les infrastructures surtout, pourront intervenir dans la modernisation des centres d'état civil et la sécurisation des données, d'après M. Keïta.

La convention de partenariat signée par la Caisse des dépôts et consignations et l'ANEC va soutenir la politique d'équité territoriale et de territorialisation des politiques de l'État, a-t-il assuré.