Cameroun: Cabral Libii cite Mang en justice pour 1 milliard Fcfa et faux électoral

Un milliard de francs CFA. C'est la somme au coeur de l'affaire qui secoue l'opposition camerounaise. Le 22 mai 2026 à Douala, Me René Roger Bebe, avocat de Cabral Libii Li Ngue Ngue, Président National du Parti Camerounais pour la Réconciliation Nationale (PCRN), signifie une citation directe à Mang Jacques Bertrand. L'audience est fixée au 18 juin 2026, 7h30, devant le juge pénal du Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo.

Les faits reprochés

La citation directe vise trois infractions précises : diffamation publique, propagation de fausses nouvelles et complicité. Mang Jacques Bertrand est accusé d'avoir affirmé, dans des publications vidéo sur les réseaux sociaux, qu'un milliard de francs CFA aurait été remis à Cabral Libii pour valider la victoire du Président Paul Biya lors de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Des accusations d'une portée exceptionnelle, impliquant selon le communiqué officiel de très hautes personnalités de la République.

Deux co-défendeurs sont également cités dans la même procédure : FOMETIO Aymard Brice et la chaîne de télévision en ligne Cameroun Investigation, poursuivis pour complicité des faits reprochés à M. Mang.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pourquoi cette affaire est sensible

Le PCRN ne choisit pas la voie de la plainte classique. Il opte pour la citation directe, mécanisme juridique qui permet de convoquer l'accusé sans passer par l'instruction. Ce choix procédural est stratégique : il accélère le calendrier judiciaire et force la confrontation publique. Mang Jacques Bertrand se retrouve sommé de produire devant le juge la vidéo qu'il dit détenir celle qui constituerait la preuve de ses allégations.

Le contexte est explosif. L'élection présidentielle d'octobre 2025 reste une plaie ouverte dans le débat politique camerounais. Cabral Libii, candidat du PCRN à ce scrutin, est accusé par son ex-militant d'avoir accepté un milliard pour reconnaître des résultats contestés. Valider ou invalider cette version devant un juge pénal, c'est remettre la légitimité du processus électoral sur la table des débats.

La mécanique judiciaire en marche

Me René Roger Bebe, Major de la première promotion du CAPA au Cameroun (1994), conduit la procédure aux côtés de Me Richard Tamfu et des avocats stagiaires Frederic Walter Moundi P. et Steve Lionel Bodol. L'exploit a été signifié par Maître Towa Pierre, huissier de justice à Douala.

Mang dispose jusqu'au 18 juin pour préparer sa défense et, s'il le choisit, apporter la fameuse vidéo devant le tribunal. L'ANTIC, agence nationale des technologies de l'information, avait été requise en amont pour certifier l'authenticité des déclarations numériques incriminées.

Les enjeux

Cette audience du 18 juin 2026 déterminera si les allégations de Mang résistent à l'épreuve judiciaire. Si la vidéo présentée s'avère inexploitable ou fabriquée, les conséquences pénales pour les trois mis en cause seront lourdes. Si elle s'avère probante, la crise politique camerounaise entre dans une nouvelle phase.

Cette affaire pose une question structurelle : comment l'opposition camerounaise gère-t-elle ses fractures internes dans un contexte post-électoral tendu ? Le PCRN parti fondé sur la réconciliation nationale se retrouve à poursuivre en justice l'un de ses propres anciens cadres. Le paradoxe institutionnel est total.

Le 18 juin 2026, la salle d'audience du Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo pourrait devenir le théâtre d'une révélation ou d'un effondrement. La question que pose cette affaire dépasse les parties en présence : dans un Cameroun post-présidentielle 2025, la justice est-elle encore l'arbitre légitime des conflits politiques ?