Sénégal: Diomaye Faye limoge Sonko et dissout son gouvernement

En deux ans, le tandem était devenu le symbole d'une alternance historique. Le 22 mai 2026, il vole en éclats. Par le décret n°2026-1128, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye met fin aux fonctions du Premier ministre Ousmane Sonko et dissout l'ensemble du gouvernement. L'annonce est diffusée en direct sur la télévision nationale. Le pays retient son souffle.

Ce qui s'est passé

Le texte officiel du Secrétariat général de la Présidence est sans équivoque : il est mis fin aux fonctions de Sonko en tant que Premier ministre, « et par conséquent à celles des ministres et secrétaires d'État membres du gouvernement ». Les membres sortants sont chargés d'expédier les affaires courantes dans l'attente d'une nouvelle équipe. La chute intervient quelques heures à peine après une intervention de Sonko à l'Assemblée nationale, où il avait publiquement contesté la gestion des fonds politiques une critique frontale adressée à sa propre hiérarchie.

Pourquoi maintenant

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Le limogeage d'Ousmane Sonko ne surgit pas du néant. Depuis l'automne 2025, les tensions entre les deux têtes de l'exécutif s'accumulent. Diomaye Faye avait déjà évincé plusieurs proches du Pastef pour les remplacer par des profils issus de sa propre coalition. En décembre 2025, Sonko avait publiquement annoncé sa candidature à la présidentielle de 2029, fragilisant davantage l'unité du camp présidentiel.

La mécanique de la rupture

Le président avait prévenu : « Tant qu'il est Premier ministre, c'est parce qu'il bénéficie de ma confiance. Si cela n'est plus, nous aurons un nouveau Premier ministre. » La sortie de Sonko devant les députés a constitué la ligne rouge. En déclarant publiquement son désaccord sur la gestion des fonds politiques, il a rompu la solidarité de l'exécutif. Faye a appliqué sa propre doctrine sans délai.

Les enjeux de cette crise

À court terme, le Sénégal entre dans une période d'incertitude institutionnelle. La formation d'un nouveau gouvernement sera scrutée : Faye choisira-t-il de couper définitivement avec le Pastef, ou tentera-t-il un compromis pour préserver sa majorité parlementaire ? À long terme, la crise politique sénégalaise de 2026 illustre une dynamique récurrente en Afrique de l'Ouest : les alliances électorales cèdent rapidement face aux ambitions personnelles et aux logiques de pouvoir réel.

Le slogan « Diomaye, c'est Sonko » refrain de la campagne de 2024 est officiellement mort. Reste une question ouverte, décisive pour l'avenir du Sénégal : qui Bassirou Diomaye Faye choisira-t-il pour incarner la rupture politique qu'il a lui-même provoquée ?