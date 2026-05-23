Sénégal: « Nous pensons que le Près va monter en puissance pour garantir une plus grande mobilisation des ressources endogènes »

22 Mai 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Mamadou Makhfouse Ngom

Toujours dans la séance de questions d'actualité au gouvernement, le Premier ministre Ousmane Sonko a dressé, le vendredi 22 mai 2026, le bilan de son plan de redressement économique et social (Pres). « Nous devons travailler à maintenir la dynamique du Pres. Nous pensons que le Près va monter en puissance pour garantir une plus grande mobilisation des ressources endogènes. Le Pres a engendré des résultats. Dans ce trimestre, nous avions comme objectif 91 milliards, nous en sommes à 52 milliards. Nous allons opérer des correctifs pour changer les choses », affirme-t-il.

« Par ailleurs, le Pres va évoluer dans sa conception », a-t-il indiqué. Continuant son propos, il a indiqué que des mesures comme la taxation du mobile money, l'impôt foncier et la performance des administrations vont renforcer le Pres. « L'État dispose de beaucoup d'actifs dormants. Nous avons un problème de fléchage et d'opportunité concernant l'usage de ces actifs. Nous voulons aussi étudier les moyens de les rendre utiles pour les populations », dit-il.

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