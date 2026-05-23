Sénégal: Le Khalife de la Fayda Tidjania honoré

Le Khalife général de la Fayda Tidjania , Cheikh Mohamed El-Mahi Ibrahim Niass, effectue une tournée officielle en Algérie marquée par une série de rencontres de haut niveau, entre diplomatie, spiritualité et coopération.

Le mardi 19 mai 2026, il a été reçu au palais présidentiel par le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune. Cette audience officielle s'est déroulée dans un climat de respect mutuel, autour du rôle des confréries religieuses dans le renforcement des liens entre les peuples et la promotion du dialogue spirituel.

Plusieurs hautes personnalités ont pris part à cette rencontre. Du côté algérien figuraient notamment le ministre d'État chargé de l'Inspection générale des services de l'État et des collectivités locales, Brahim Merad, le Khalife général de la Tidjania en Algérie, Cheikh Sidi Ali Belarabi, ainsi que le conseiller du président chargé des affaires religieuses, des zaouïas et des écoles coraniques, M. Mohamed Hassouni.

La délégation sénégalaise accompagnant le Khalife était composée de Mohamed El Khalifa Cheikh Ibrahim Niass, Mohamed Moustapha Niass, Mohamed Macky Niass et Abdourahmane Ndao.

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Le jeudi 21 mai 2026, le chef religieux a été reçu au ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels par la ministre Nassima Arhab. Les échanges ont porté sur des secteurs considérés comme stratégiques : agriculture, élevage, pêche, énergie solaire et couture.

Les discussions ont mis en lumière des perspectives concrètes de coopération entre l'Algérie et le Sénégal, notamment à travers des programmes de formation, l'octroi de bourses et le développement de partenariats techniques. Une attention particulière a été accordée à la formation des jeunes et au transfert de compétences vers le Sénégal.

Le même jour, le Khalife a été honoré à la plus grande mosquée d'Algerie lors d'une cérémonie officielle réunissant de nombreux oulémas algériens, ainsi que plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre de l'Enseignement supérieur, le ministre de la Jeunesse et le président du Conseil économique et social.

Des conseillers de la présidence, l'ambassadeur du Sénégal en Algérie ainsi que plusieurs représentants diplomatiques étrangers étaient également présents, notamment ceux de la Guinée, de la Mauritanie, du Mozambique, du Sultanat d'Oman, de l'Iran, de la Turquie, de l'Azerbaïdjan, du Gabon et du Niger.

La cérémonie a été présidée par le recteur de Djamaâ El-Djazaïr, Cheikh Mohamed Maâmoun Al Kacimi Al Hoceini, qui a salué la portée spirituelle et symbolique de cette distinction.

Dans son allocution, il a souligné le rôle historique des confréries soufies, en particulier la Tidjania, dans la diffusion des valeurs de modération, de tolérance et de savoir, tout en mettant en avant la place de l'Algérie comme espace de rayonnement religieux et scientifique en Afrique.

Dans une intervention lue en son nom, le Khalife a exprimé sa gratitude aux autorités algériennes pour l'accueil réservé à sa délégation. Il a salué Djamaâ El-Djazaïr comme un édifice majeur incarnant une vision fondée sur le savoir, la spiritualité et la construction de l'homme et de la société.