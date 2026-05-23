Afrique Centrale: Ebola en RDC - Face à l'aggravation de l'épidémie, les pays frontaliers décrètent des restrictions de voyage

Dans le but d'éviter une propagation du virus Ebola dans leurs populations respectives, l'Ouganda a annoncé la fin de ses liaisons aériennes et terrestres avec la RDC, tandis que le Rwanda a décidé d'interdire l'accès à son territoire aux étrangers qui ont voyagé ou transité par le pays durant les 30 jours précédents leur arrivée.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) vient de rehausser son niveau d'alerte concernant la maladie Ebola dans l'est de la RDC - il est désormais passé à « très élevé » pour la santé publique dans le pays. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur de l'organisation, estime que l'épidémie s'y propage rapidement. La situation a conduit plusieurs pays voisins à prendre des mesures de restriction de voyage avec le territoire congolais.

Après avoir annoncé ne plus avoir de cas actif sur son sol jeudi 21 mai, l'Ouganda, soucieux d'éviter une résurgence de la maladie au sein de sa population, a d'abord annoncé la fin des liaisons aériennes avec la RDC dans les 48 heures. Jusqu'alors, des vols directs reliaient Entebbe à Bunia, l'épicentre de l'épidémie d'Ebola, et Kinshasa, la capitale congolaise, où aucun cas n'a pourtant été enregistré, précise notre correspondante en RDC, Paulina Zidi.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En ce qui concerne les transports terrestres, si la frontière entre les deux pays reste ouverte avec des contrôles sanitaires renforcés - par exemple des prises de température -, les bus, les ferries et les taxis ont interdiction de la franchir.

Nouveaux contrôles renforcés à l'aéroport de Kigali

Avec le Rwanda, où aucun cas d'Ebola n'a été enregistré à ce stade, la frontière n'est, là aussi, pas officiellement fermée. Mais vendredi 22 mai, le ministère rwandais de la Santé a annoncé que tous les étrangers qui ont voyagé ou transité par la RDC durant les 30 jours précédents leur arrivée au Rwanda seront désormais interdits d'entrée sur le territoire. Quant aux ressortissants rwandais ou résidents étrangers qui se trouveraient dans cette situation, une quarantaine leur sera imposée, rapporte notre correspondante à Kigali, Lucie Mouillaud. Dans son communiqué, le ministère de la Santé annonce enfin un renforcement des contrôles à l'aéroport international de Kigali.

Jusqu'à présent, le Rwanda s'était cantonné à la mise en place de contrôles sanitaires et de mesures de restriction à sa frontière terrestre avec la RDC, ce qui n'a pas permis d'empêcher certains élèves ou résidents de retour chez eux de la traverser, ni certaines marchandises de circuler entre les deux pays.

« Toutes les activités au Rwanda continuent comme d'habitude », tiennent toutefois à préciser les autorités, y compris les conférences internationales, événements et voyages prévus dans le pays.