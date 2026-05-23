Bénin: La procédure d'extradition de l'influenceur anti-occidental Kemi Seba officiellement lancée

23 Mai 2026
Radio France Internationale
Par Valentin Hugues

Nouvelle audience, le vendredi 22 mai 2026, en Afrique du Sud pour l'influenceur anti-occidental Kemi Seba, arrêté le mois dernier alors qu'il tentait de quitter le pays illégalement. Toujours pas de libération mais on apprend que la procédure d'extradition vers le Bénin est officiellement lancée. Kemi Seba comparaît maintenant dans deux affaires : il a rendez-vous le 8 juin au tribunal pour l'affaire d'immigration illégale, et le 14 juillet pour entamer les discussions sur son extradition.

Après plusieurs heures de plaidoiries qui portaient sur les différentes demandes de libération sous caution, les deux co-accusés de l'activiste panafricaniste Kemi Seba sont invités à sortir de la salle. Kemi Seba est à présent seul à la barre. C'est alors que le parquet remet un nouveau document dans les mains du juge.

« Pas valable en Afrique du Sud »

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Un mandat d'arrêt émis par les autorités sud-africaines, explique son avocat Bill Kobras: « Les mandats d'arrêt émis par le Bénin ne sont pas valables en Afrique du Sud. Par conséquent, une fois les documents transmis aux autorités sud-africaines, ces dernières les ont soumis à un magistrat local afin d'émettre un mandat d'arrêt sud-africain, fondé sur les allégations du Bénin, autorisant les autorités à procéder à son arrestation et à sa détention en Afrique du Sud en vue d'une éventuelle extradition vers le Bénin. »

« Un agent d'Interpol »

« Aujourd'hui, poursuit l'avocat, le mandat a été délivré et notifié à M. Kemi Seba par un agent d'Interpol. Je peux donc confirmer que la procédure d'extradition a officiellement débuté aujourd'hui ». Recherché par le Bénin pour soutien à la tentative de coup d'État en décembre 2025 et pour blanchiment d'argent, ce mandat d'arrêt oblige Kemi Seba à rester en détention au moins jusqu'au 14 juillet, date fixée par le juge pour entamer les discussions sur son extradition.

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