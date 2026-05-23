Congo-Kinshasa: Ebola au pays - L'hôpital CBCA Virunga de Goma tente d'adapter ses structures sanitaires à l'épidémie

Avec l'appui de l'ONG International Medical Corps, l'établissement du chef-lieu de la province du Nord-Kivu contrôlé par l'AFC/M23 a mis en place un nouveau circuit de triage et d'isolement des patients présentant des symptômes de contamination au virus Ebola.

À Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu contrôlé par l'AFC/M23 où un cas d'Ebola a été enregistré, les efforts pour tenter d'adapter les structures sanitaires à la gestion de la maladie s'accentuent. Grâce à l'appui de l'ONG International Medical Corps (IMC), l'hôpital CBCA Virunga dispose, notamment, d'un nouveau circuit de triage et d'isolement des cas suspects.

À l'entrée de l'établissement, chaque nouveau patient doit désormais se laver les mains et se soumettre à un relevé de température. « Tout malade qui se présente subit un "screening". Si on lui trouve de la fièvre, il est alors orienté dans la zone de triage, qu'il soit malade ou pas », explique Dieudonné Igunzi, infirmier au sein de l'hôpital.

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Les patients qui présentent des symptômes d'Ebola sont ensuite directement pris en charge dans des salles d'isolement supervisées par l'ONG IMC. « Nous trions les malades selon leurs plaintes. Les cas qui ne répondent pas aux critères de la maladie à virus Ebola sont réorientés dans la zone propre. Depuis que nous sommes là, onze cas nous ont été envoyés. Mais, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de cas suspects », explique Tabuley Lesumbe, membre d'IMC.

Dans le centre d'isolement, des lits sont installés dans chaque chambre pour éviter les contacts entre les malades.

Malgré tout cependant, la lutte contre le virus demeure un énorme défi à relever au sein de la structure, faute des moyens adéquats, rapporte un responsable de l'hôpital. L'un des besoins les plus urgents réside notamment dans la livraison d'équipements de protection individuelle. Et si l'établissement a bien reçu un premier lot de matériel, il redoute une insuffisance des stocks.