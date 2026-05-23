Cote d'Ivoire: Présentation du plan national de développement 2026-2030

Un total de 114 000 milliards de francs CFA, c'est l'investissement prévu par la Côte d'Ivoire dans son plan national de développement (PND) 2026-2030. Adopté par le Parlement ivoirien, ce programme fixe les grandes orientations économiques et sociales du pays pour les cinq prochaines années, avec une ambition affichée : faire de la Côte d'Ivoire un pays à revenu intermédiaire supérieur. Le nouveau PND a été présenté, vendredi 22 mai, à la presse par Souleymane Diarrassouba, ministre du Plan et du développement.

Le plan national de développement 2026 - 2030 comprend environ 800 projets structurés autours de six grands piliers. Il s'agit notamment, de la modernisation de l'agriculture, l'industrialisation, le développement du secteur privé, les infrastructures ou encore le capital humain. Parmi les projets phares annoncés par le ministre ivoirien du Plan et du développement, on note la construction d'un train à grande vitesse, TGV reliant la capitale et les principales villes de l'intérieur du pays, l'achèvement du métro d'Abidjan, la création de cinq nouvelles universités ainsi que la construction de 150 000 logements pour réduire le déficit immobilier auquel le pays est confronté.

« Risque de surendettement modéré »

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Un programme financé à plus de 70% par le secteur privé. Une partie sera mobilisée sur le marché régional de l'UEMOA et à l'international. Malgré ces investissements massifs, le niveau d'endettement du pays reste maîtrisé, assure le ministre Souleymane Diarrassouba : « Le taux d'endettement devrait passer de 57% en 2025 à 54,8% en 2030, soit un niveau largement inférieur au seuil communautaire fixé au sein de l'UEMOA à 70%. Les ratios de solvabilité demeurent inférieurs au seuil de référence sur la période. Ainsi, le risque de surendettement demeure modéré pour la dette extérieure et la dette publique totale. »

Faire reculer la pauvreté

Le gouvernement ivoirien affirme avoir déjà identifié une grande partie des financements nécessaires. Il reste toutefois près de 3 400 milliards de francs CFA à mobiliser, soit 8% des besoins globaux du plan national de développement (PND). Un groupe consultatif composé de partenaires et d'investisseurs se réunira les 8 et 9 juillet 2026. À travers ce nouveau PND, les autorités ivoiriennes visent un taux de croissance annuel moyen de 7,2%, contre 6,5% actuellement. Elles espèrent également faire reculer le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire, estimé à 37,5% en 2021, à moins de 20% d'ici 2030.