Gabon: Le Chef de l'Etat reçoit le PDG du Groupe BGFI Bank

Le Président de la République, Chef de l'Etat, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a accordé une audience à Monsieur Henri Claude Oyima, Président-Directeur Général du Groupe BGFI Bank, et ce à l'issue de l'Assemblée Générale ayant validé les comptes de l'exercice 2024-2025 du premier groupe bancaire de la sous-région.

Le Président de la République, Chef de l'Etat, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a accordé une audience à Monsieur Henri Claude Oyima, Président-Directeur Général du Groupe BGFI Bank, et ce à l'issue de l'Assemblée Générale ayant validé les comptes de l'exercice 2024-2025 du premier groupe bancaire de la sous-région.

Cette rencontre stratégique a permis de présenter au Chef de l'État les performances financières du Groupe, les perspectives de croissance ainsi que les grandes orientations du plan de développement à l'horizon 2030, dans un contexte marqué par la volonté des autorités gabonaises de renforcer la gouvernance économique et la transparence financière.

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Au coeur des échanges figurait l'opération d'augmentation du capital à travers l'introduction de nouvelles actions en bourse -IPO, destinée à consolider les capacités d'investissement et la solidité financière du Groupe BGFI Bank.

Une initiative en cohérence avec la vision du Chef de l'Etat, qui oeuvre à moderniser l'économie nationale, à renforcer la crédibilité financière du Gabon et à promouvoir une gouvernance fondée sur la rigueur, la confiance et la transparence.

Les discussions ont également porté sur l'ambition du Groupe BGFI Bank d'accroître son capital de 25 %, afin d'accompagner plus efficacement les grands projets structurants impulsés par le chef de l'Etat notamment dans les secteurs du logement, des infrastructures, de l'énergie et du financement de l'économie réelle.

Partenaire financier de l'Etat gabonais, le Groupe BGFI Bank réaffirme ainsi son rôle central dans l'accompagnement des politiques publiques et le financement des projets stratégiques destinés à accélérer la transformation économique et sociale du pays.

A travers cette audience, le Président de la République réaffirme sa volonté de bâtir un partenariat public-privé solide, dynamique et responsable, capable de mobiliser les capitaux nationaux au service du développement, de soutenir l'investissement productif et de garantir au Gabon une souveraineté économique durable et compétitive sur les marchés africains et internationaux.