Gabon: Le pays et le Royaume-Uni consolident un partenariat stratégique tourné vers le développement durable et l'ouverture internationale

Le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a accordé ce jour une audience à Son Excellence Simon Day, Haut-Commissaire du Royaume-Uni près la République Gabonaise.

Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique de renforcement des relations bilatérales entre Libreville et Londres, dans un contexte marqué par le retour du Gabon sur la scène diplomatique internationale.

A cette occasion, le diplomate britannique a félicité le chef de l'Etat pour les avancées enregistrées par la diplomatie gabonaise ces dernières semaines, saluant le leadership du Président de la République ainsi que le repositionnement stratégique du Gabon dans les grandes dynamiques internationales et multilatérales.

Son Excellence Simon Day a également rendu hommage aux réformes engagées dans le cadre du processus de refondation nationale, en soulignant la portée symbolique de la « Cité de la Démocratie », qu'il considère comme l'expression d'une vision politique fondée sur le renforcement des institutions, la transparence et la gouvernance inclusive.

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Les échanges ont par ailleurs porté sur l'agenda international du Gabon, notamment la participation annoncée de notre pays au prochain Sommet du Commonwealth prévu en novembre 2026. Cette invitation, acceptée par le Président de la République, traduit la volonté de diversifier les partenariats stratégiques du pays et de renforcer son ouverture vers l'espace anglophone.

Sur le plan bilatéral, le Haut-Commissaire britannique a qualifié les relations entre le Gabon et le Royaume-Uni d'excellentes et en constante progression.

Cette dynamique se matérialise notamment par l'intérêt croissant des investisseurs britanniques pour le marché gabonais, illustré récemment par la mission économique conduite au Gabon par une importante délégation d'entreprises britanniques en avril 2026, ainsi que par plusieurs visites ministérielles intervenues au cours des derniers mois.

Réaffirmant l'engagement de Londres à accompagner le Gabon dans sa trajectoire de développement, Son Excellence Simon Day a salué les réformes économiques engagées par le Chef de l'Etat pour améliorer l'attractivité du pays et favoriser les investissements directs étrangers.

Les questions environnementales et climatiques ont également occupé une place importante au cours de cette audience. Les deux personnalités ont souligné le potentiel exceptionnel du Gabon dans le domaine de l'économie verte et de l'écotourisme, notamment à travers la valorisation durable des parcs nationaux et de la biodiversité.

Cette ambition rejoint pleinement la vision du Président de la République, qui fait de la protection de l'environnement un levier stratégique de diversification économique, de création d'emplois pour la jeunesse et de rayonnement international du Gabon.