Tunisie: Rencontre amicale Tunisie-Belgique - Le stade Roi Baudouin à guichets fermés

La communauté tunisienne établie en Belgique ainsi que dans plusieurs régions voisines, notamment dans le nord de la France, a répondu massivement présente pour assister à la rencontre amicale qui opposera la Tunisie à la Belgique le 6 juin prochain à Bruxelles.

Le match, qui mettra aux prises les Aigles de Carthage aux Diables Rouges belges, suscite un grand engouement auprès des supporters tunisiens résidant en Europe. Le Stade Roi Baudouin, qui peut accueillir près de 50 000 spectateurs, affiche complet depuis plusieurs jours déjà, témoignant de l'attachement de la diaspora tunisienne à la sélection nationale.

Cette affluence promet une ambiance particulière dans les tribunes de l'enceinte bruxelloise, où les supporters tunisiens devraient être présents en grand nombre pour soutenir les hommes du sélectionneur national face à l'une des sélections les plus réputées du continent européen.

Cette rencontre amicale servira également de test important pour la Tunisie en vue de ses prochaines échéances officielles, tout en offrant aux nombreux expatriés tunisiens l'occasion de renouer avec l'ambiance des matchs de la sélection nationale.