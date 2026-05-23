Afrique: Coût de la vie - La Tunisie dans le Top 5 africain des destinations les plus abordables

La Tunisie figure parmi les pays africains les plus abordables pour vivre en 2026, selon un classement publié par Nigeria Housing Market, spécialisé dans l'analyse du marché immobilier et du coût de la vie. Le pays occupe la cinquième place du Top 10 continental, devant plusieurs destinations réputées attractives pour les expatriés et les travailleurs à distance.

Dans son étude intitulée "10 Cheapest African Countries to Live in: 2026 Cost of Living Guide", la plateforme met en avant les destinations offrant le meilleur équilibre entre coût de la vie, qualité des infrastructures, loyers accessibles et conditions favorables pour les expatriés, retraités et nomades digitaux.

Selon le classement, la Tunisie se distingue par "un mélange très attractif entre style de vie méditerranéen d'inspiration européenne et coût de vie nord-africain abordable". Le rapport souligne également la qualité relative des infrastructures numériques, la stabilité des réseaux internet ainsi que l'accessibilité du système de santé, considérés comme des atouts majeurs pour les étrangers souhaitant s'installer dans le pays.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les villes de Tunis et de Sousse sont citées parmi les pôles les plus attractifs pour les expatriés grâce à un coût du logement jugé compétitif par rapport à plusieurs capitales méditerranéennes. Le rapport estime en outre que la Tunisie fait partie des pays "les plus agréables à vivre à faible coût dans la région".

Dans ce classement africain, l'Égypte arrive en tête, notamment grâce à des loyers très faibles et à un coût quotidien particulièrement accessible pour les détenteurs de revenus en devises étrangères. La Libye occupe la deuxième position, suivie de Madagascar et de l'Algérie.

Le Top 10 est complété par l'Ouganda, le Maroc, la Tanzanie, le Kenya et le Ghana.

Au-delà du simple coût de la vie, l'étude insiste sur plusieurs critères devenus déterminants pour les expatriés internationaux : qualité de la connexion internet, disponibilité des services de santé privés, stabilité des infrastructures urbaines et facilité d'accès aux produits locaux.

Sur ce point, la Tunisie apparaît comme l'un des pays africains les mieux positionnés pour les travailleurs à distance et les retraités européens recherchant un environnement méditerranéen à moindre coût. Le rapport cite notamment la qualité des réseaux mobiles et internet du pays, jugés plus fiables que dans plusieurs autres destinations africaines à bas coût.

Le document souligne également que vivre localement constitue l'un des principaux leviers permettant de réduire fortement les dépenses quotidiennes. Les marchés locaux, les produits alimentaires tunisiens et les loyers situés hors des zones touristiques premium permettent ainsi de maintenir un niveau de vie accessible, même dans les grandes villes.

Cette reconnaissance intervient dans un contexte de concurrence croissante entre les destinations méditerranéennes cherchant à attirer les télétravailleurs internationaux, les investisseurs étrangers et les retraités européens. Avec son positionnement géographique stratégique, son climat, ses infrastructures urbaines et son coût de vie relativement modéré, la Tunisie continue de renforcer son attractivité régionale.

Pour de nombreux observateurs du secteur touristique et immobilier, ce type de classement contribue également à améliorer l'image du pays auprès des expatriés internationaux, alors que les modes de travail hybrides et le télétravail transforment progressivement les choix de résidence à l'échelle mondiale.