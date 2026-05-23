Afrique du Nord: Trop chers, les vols vers l'Algérie ? Cette alternative via Tunis séduit de plus en plus

La flambée des prix des billets d'avion entre la France et l'Algérie pousse de nombreux voyageurs à rechercher des solutions alternatives pour rejoindre le pays durant la saison estivale. Face à cette situation, certains Algériens résidant en France envisagent désormais un itinéraire passant par la Tunisie, combinant vol vers Tunis puis trajet ferroviaire jusqu'en Algérie.

En pleine haute saison, notamment durant les mois de juillet et août, les tarifs des vols directs vers Alger atteignent des niveaux particulièrement élevés. Sur certaines dates, les billets aller-retour au départ de Paris dépassent les 900 euros et franchissent parfois la barre des 1.000 euros, conséquence d'une forte demande estivale concentrée sur les principales lignes aériennes entre les deux pays.

Face à cette situation, plusieurs voyageurs choisissent soit de reporter leur séjour après l'été, soit d'explorer des itinéraires moins conventionnels. Parmi eux, la liaison via Tunis apparaît comme une option étudiée de près, d'autant que la capitale tunisienne reste connectée à l'Algérie par une liaison ferroviaire régulière.

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D'après les données relayées par Visa Algérie, les compagnies low cost affichent toutefois des écarts de prix importants selon les transporteurs. Chez Transavia, un aller simple Paris-Orly-Tunis en août est proposé autour de 220 euros en formule de base, sans bagage en soute. Les tarifs augmentent à près de 284 euros avec une franchise bagage plus confortable.

Pour un aller-retour, les prix grimpent également durant l'été. Toujours avec Transavia, un voyage Paris-Tunis peut atteindre environ 648 euros au tarif Basic et plus de 770 euros avec options supplémentaires. Depuis Lyon ou Marseille, les montants demeurent élevés mais restent parfois inférieurs aux prix observés sur certaines lignes directes vers l'Algérie.

En revanche, la compagnie britannique easyJet affiche des tarifs nettement plus élevés sur certaines dates estivales. Selon la même source, un aller-retour Paris-Orly-Tunis avec bagage en soute peut dépasser les 1.100 euros au mois d'août.

À l'inverse, la compagnie tunisienne Nouvelair propose des prix jugés plus accessibles pendant la haute saison. Un aller-retour Paris-CDG-Tunis en juillet est notamment affiché autour de 461 euros, hors bagages en soute.

À ces dépenses aériennes s'ajoute ensuite le coût du trajet ferroviaire entre Tunis et Alger. Selon les informations relayées par Visa Algérie, le voyage aller-retour en train est proposé par la SNTF à partir de 3.040 dinars algériens en deuxième classe et 3.485 dinars en première classe.

Si cette solution implique un voyage plus long et davantage de correspondances, elle attire néanmoins certains voyageurs souhaitant réduire leur budget ou profiter d'une courte escale en Tunisie avant de rejoindre l'Algérie. Son intérêt économique dépend toutefois fortement de la compagnie choisie et des dates de réservation, les écarts tarifaires restant particulièrement importants durant l'été.