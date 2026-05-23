Tunisie: Aïd Al Adha - Fermeture des marchés de gros le 26 mai et reprise du travail le jeudi 28 mai

La Société Tunisienne des Marchés de Gros a annoncé, vendredi, la fixation des horaires de fonctionnement du marché de gros de Bir El Kassaa (gouvernorat de Ben Arous), dédiés aux opérations d'approvisionnement et de vente, à l'occasion de l'Aïd al-Adha.

Dans un communiqué, la société a indiqué que le marché ouvrira ses portes pour assurer les opérations d'approvisionnement et de vente selon les horaires habituels les dimanche 24 mai, lundi 25 mai et mardi 26 mai 2026, à titre exceptionnel.

Concernant la suspension et la reprise de l'activité, le communiqué précise que le marché fermera ses portes à partir de la mi-journée du mardi 26 mai 2026. La reprise normale des activités est prévue pour la soirée du jeudi 28 mai 2026, à partir de 19h30, conformément aux horaires habituels.