Tunisie: Ministère de la Santé - La vigilance sanitaire renforcée dans les aéroports et aux frontières

La Tunisie a décidé, ce vendredi, de renforcer le contrôle sanitaire au niveau des aéroports, des ports et des passages frontaliers terrestres, tout en appliquant strictement les protocoles préventifs. Cette mesure vise à garantir la rapidité du dépistage et de l'intervention, et à protéger la sécurité nationale.

Cette décision a été prise lors d'une réunion de coordination qui s'est tenue au siège du ministère de la Santé, consacrée au suivi des derniers développements de la situation épidémiologique dans le monde, en particulier concernant les virus Ebola et Hanta. La réunion a été présidée par le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, selon un communiqué du ministère.

Ont assisté à cette réunion des représentants des ministères de la Défense nationale, de l'Intérieur, des Affaires étrangères et des Transports, ainsi que de l'Office de l'aviation civile et des aéroports (OACA), des cadres du ministère de la Santé et plusieurs experts, précise le communiqué.

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Une communication à distance a également eu lieu avec le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, afin d'échanger les dernières données et de souligner l'importance d'une coordination rapide en cas d'urgence sanitaire.

Le ministère a indiqué qu'après discussion et examen approfondi, il a été convenu que le risque de propagation internationale restait faible. L'accent sera mis sur l'éducation et la sensibilisation des voyageurs aux modes de transmission et aux moyens de prévention, ainsi que sur la préparation dans tous les domaines.

Le ministre de la Santé a souligné que la Tunisie suit la situation de près et s'emploie à faire de la prévention avant d'atteindre le stade de danger, et ce, grâce à une surveillance précoce et à la coordination entre tous les intervenants.