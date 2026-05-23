Tunisie: Coupe de Tunisie - Les arbitres des demi-finales désignés

Le dénouement de la Coupe de Tunisie de football pour la saison 2025-2026 approche à grands pas. Les deux rencontres des demi-finales se disputeront demain, dimanche 24 mai 2026, avec un coup d'envoi simultané prévu à 15h30. La Direction nationale d'arbitrage a communiqué la désignation des officiels pour ces deux affiches cruciales.

Au stade Chedly Zouiten, la Jeunesse Sportive d'El Omrane défiera l'Espérance Sportive de Tunis. Cette confrontation sera dirigée par l'arbitre central Hosni Naily, tandis que l'assistance vidéo à l'arbitrage sera confiée à Haythem Trabelsi.

Dans l'autre choc de la journée, le Club Sportif Sfaxien accueillera l'Espérance Sportive de Zarzis sur la pelouse du stade Taïeb Mhiri de Sfax. C'est Walid Mansri qui sera au sifflet pour mener les débats, secondé par Majdi Belagha aux commandes de la VAR.