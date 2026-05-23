Congo-Brazzaville: Tir à l'arc - Me Romain Fernand Ondono prend la tête de la nouvelle fédération

Au terme de l'assemblée générale constitutive de l'Association congolaise des archers, tenue le 22 mai à Brazzaville, cette structure sportive s'est transformée en Fédération congolaise des archers et Me Fernand Romain Ondono a été installé en qualité de président.

La Fédération congolaise des archers, née sous les cendres de l'Association congolaise des archers, vient de voir le jour et est considérée à ce jour comme la dernière des fédérations sportives nationales. Me Ondono est ainsi appelé à diriger, dans l'harmonie, les acteurs du tir à l'arc congolais. Le président fraîchement installé a loué le soutien de la tutelle avant d'inviter les autres membres du bureau à plus d'abnégation dans le travail.

La représentante de la direction générale des Sports, Anna Moungalla, qui a présidé cette assemblée générale inaugurale, a demandé aux membres du bureau de travailler dans l'unité afin de faciliter et de garantir le développement du tir à l'arc en République du Congo.

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Dans la foulée, le nouveau bureau ainsi que les représentants des clubs et commissions départementales ont tenu, en présence des autorités, le Conseil fédéral inaugural, un moment ayant permis l'adoption des statuts, du règlement intérieur et du programme quadriennal de la fédération.

Affiliée à la Fédération congolaise de judo et disciplines associées (Fécoju-Da), la Fédération congolaise des archers compte déjà plus de six ligues. Le président de la Fécoju-Da, Me Neyl Francis Ata Asiokarah, a invité les membres de cette nouvelle fédération au respect des textes qui régissent le sport au Congo.

Il sied de noter que le tir à l'arc est une activité de précision et d'adresse qui consiste à propulser une flèche d'un arc pour atteindre une cible. En compétition, l'objectif est d'accumuler le maximum de points en plaçant ses flèches le plus près possible du centre de la cible.