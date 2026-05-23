Congo-Brazzaville: Emploi - Rodrigue Malanda Samba veut donner la priorité aux nationaux

Lors d'une visite d'observation des conditions de travail au sein de la direction de l'Agence congolaise pour l'emploi (ACPE), le 22 mai à Brazzaville, le ministre de l'Emploi, de l'Entrepreneuriat et de la formation qualifiante, Rodrigue Charles Malanda Samba, a demandé aux agents de poursuivre le travail dans la rigueur afin de permettre aux Congolais d'obtenir facilement l'emploi.

S'appuyant sur les textes en vigueur et les instructions de la hiérarchie, le ministre veut revaloriser le talent national. Il a indiqué que les étrangers qui évoluent comme entrepreneurs et employés au Congo sont les bienvenus mais les postes qui sont dédiés aux Congolais ne seront occupés que par les nationaux.

« Je ne travaillerai pas dans un autre cadre que celui du respect de la loi. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte mais certains compatriotes ont du mal à joindre les deux bouts du mois. Nous sommes payés pour servir les citoyens, alors travaillons selon les instructions des autorités et pour le bien du peuple. D'ici à la fin de cette année, nous devrons inverser la courbe du chômage dans notre pays », a-t-il indiqué.

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Par la même occasion, Rodrigue Malanda Samba a annoncé que dès la semaine prochaine, il signera une circulaire qui fera qu'aucun emploi dédié aux Congolais ne soit pris par un étranger. « Nous ne sommes pas xénophobes mais nous devrons simplement respecter les textes », a-t-il rappelé.

Le ministre mise sur la rigueur et le respect des lois au profit de la République. Il estime que le pays regorge de nombreuses opportunités. Cette descente à l'ACPE lui a permis d'observer, d'écouter, d'échanger avec les collaborateurs afin d'appréhender les approches susceptibles de répondre aisément à la demande des citoyens en matière d'emploi.

Le directeur général de l'ACPE lui a expliqué le fonctionnement et le rôle de l'agence. Par la même occasion, il a dit compter sur le soutien du ministre pour poursuivre leur mission régalienne.

Notons que cette descente s'inscrit dans une série de visites des structures sous-tutelle.