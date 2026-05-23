Congo-Brazzaville: Coopération interuniversitaire - Ghislain Thierry Maguessa Ebome invité aux Journées d'études de l'UPPA en France

En tant que philosophe, Ghislain Thierry Maguessa Ebome était parmi les panélistes lors des Journées d'études "Les épistémès des sciences sociales africaines et africanistes dans le monde : regards interdisciplinaires", organisées sous la direction d'Abel Kouvouama (Laboratoire Item UR3002), qui se sont tenues les 19 et 20 mai en salle Chadefaud de l'Institut Claude-Laugénie (Collège SSH), à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA).

Les Journées d'études de l'UPPA visent à favoriser et à encourager la coopération interuniversitaire dans les domaines de la formation et de la recherche (Cf Accord-cadre UPPA-Université Marien-Ngouabi de Brazzaville), afin de questionner les frontières géographiques, relever les défis de la différence pour construire dans les représentations des territoires du local et du global.

D'où l'intérêt qui consiste à réfléchir sur les épistémès des sciences sociales africaines et africanistes dans le monde ; d'interroger et d'analyser le contenu du monde contemporain dans les méandres des mutations, des innovations, et des modernités plurielles ; d'articuler les rapports du local et du global, de penser l'autre et le même sous leurs aspects les plus divers (M. Kilani, 1992) ; d'appréhender les modalités de productions interdisciplinaires des savoirs sur les mondes africains, européens et américains.

Pour l'édition de cette année, les professeurs de l'Université Marien-Ngouabi ont été conviés en vue de contribuer au travail réflexif des sciences sociales et humaines qui consiste à interroger et analyser le contenu du monde contemporain dans les méandres des mutations et des débats qui animent et structurent les sociétés actuelles.

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Dans les contextes précis au niveau local comme au niveau international, et selon les différents « régimes d'historicité » (J. Revel ; 2001), les sciences sociales et humaines ont à chaque fois été confrontées à la nécessité d'un réexamen des postures épistémologiques et scientifiques prises collectivement et/ou individuellement par les chercheurs tels que les Congolais Charlemagne Simplice Moukouta, psychologue clinicien, Université de Picardie Jules-Verne d'Amiens (France), ceux de l'Université Marien-Ngouabi, Alfred Romuald Gambou, philosophe de l'éducation ; Auguste Nsonsissa, philosophe ; Charles Zacharie Bowao, philosophe et logicien; et Ghislain Thierry Maguessa Ebome.

Ce dernier a été invité à définir le cadre épistémologique de ses réflexions sur les sciences sociales africaines et africanistes ; à interroger l'objet « Afrique » dans ses diversités géographiques, politiques, économiques, sociales et culturelles ; à réfléchir dans la longue durée sur le rôle des sciences sociales dans la formation, la professionnalisation des étudiants et dans le traitement scientifique des questions concernant les sociétés contemporaines en mouvement. En première session, il est intervenu sur le thème «Champs d'expérience et horizons d'attente des générations Z en Afrique ».

En substance, sa communication a porté sur le sujet concernant Yè mām (Je suis): ontologie et éthique chez les Kwel. Dans cette communication, il construit une étude ontologique et éthique de l'être à partir des traditions Kwel en démontrant que dire l'être chez le Kwel est à la fois un travail ontologique et éthique. Une démonstration prouvant que « Le cogito est aussi un être ethicus ».