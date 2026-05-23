Le mystère entourant la tenue, à date échue, des élections municipales et départementales persiste. En effet, interpellé sur cette question lors de la cinquième séance plénière de l'Assemblée nationale consacrée aux Questions d'actualité au gouvernement, en présence du Premier ministre Ousmane Sonko, le ministre de l'Intérieur, Bamba Cissé, a assuré que l'organisation de ces scrutins ne dépend pas de lui, mais relève du calendrier fixé par décret présidentiel. « L'article 63 du Code électoral stipule que la date des élections est fixée par décret, relevant du ressort du président de la République », a-t-il notamment fait remarquer.

Poursuivant son propos, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a toutefois tenu à rassurer que, conformément aux dispositions du Code électoral, le président de la République est encore dans les délais pour publier un décret en vue de l'organisation des élections territoriales prévues en 2027. Loin de s'en tenir là, le ministre a également assuré que toutes les dispositions techniques et logistiques ont déjà été prises par son département afin de garantir un scrutin transparent.

Prenant également la parole sur cette question relative au respect du calendrier républicain des élections locales prévues en janvier 2027, le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, Moussa Balla Fofana, a assuré que les réformes entreprises par le gouvernement dans le cadre de l'Acte 4 de la décentralisation n'impacteront pas l'organisation de ces élections.