Sénégal: Finale 65e édition de la coupe du Sénégal - L'USC Saint Louis et Diambars face à un défi historique

Université Sporting Club de Saint Louis-Diambars FC. C'est l'affiche de la finale de la 65ème édition de la Coupe du Sénégal, qui se jouera demain dimanche 24 mai au stade Léopold Sedar Senghor. Une affiche inédite entre deux clubs au palmarès encore vierge dans cette compétition.

Finaliste de l'édition 2021 perdue devant le Casa Sports, les Académiciens ambitionnent cette fois de remporter le seul trophée majeur qui leur manque. Les « Sanarois » de Saint-Louis seront, de leur côté, en quête d'exploit et d'un trophée tout aussi historique. Ce, après avoir réussi à créer la surprise en terrassant Génération foot, tenant du titre, en quart et ensuite en barrant la route le Casa Sport en demi-finale.

La finale de la 65e édition de la Coupe du Sénégal opposera demain dimanche 24 mai au stade Léopold Seadr Senghor, l'Université Sporting Club (UCS) de Saint-Louis à Diambars football club de Saly. Une finale historique entre deux formations évoluant respectivement en National 1 (3e division) et en Ligue 2. Cinq ans après la finale perdue devant le Casa Sports, les Académiciens de Saly ambitionnent de garnir leur tableau de chasse par ce trophée majeur. C'est jusqu'ici le seul qui manque à leur palmarès après leur titre de champion en 2013, la Coupe de la Ligue en 2016 et 2019 ou encore le trophée des champions toujours en 2016 et 2019.

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Actuellement à la 2e place du classement de Ligue 2 derrière Essamaye FC et à deux matchs d'un retour dans l'élite, l'équipe du président Saer Seck a confirmé sa belle forme du moment dans cette coupe du Sénégal. Après avoir réussi à écarter Teungueth FC en quart de finale, les Académiciens ont enchaîné en épinglant, au stade Maniang Soumaré, l'équipe de Pout SC (3-2).

Ralentie depuis deux journées, l'équipe de Diambars se doit prendre au sérieux ses adversaires. Pensionnaire de Nationale, l'équipe de l'Université Sporting Gaston Berger est l'équipe surprise de la Coupe du Sénégal. Les « Sanariens » de l'université n'ont rien à perdre. Ils ont réussi l'exploit en éjectant tour à tour Génération Foot, en huitième de finale, l'US Gorée en quart et ensuite le Casa-Sports de Ziguinchor qu'ils ont surpris en demi-finale. Ce parcours reste un bon baromètre sur les capacités de l'équipe saint-louisienne à s'adjuger du trophée. Ce qui sera historique.

Mais avant...

Auparavant, Les finales des catégories jeunes seront au menu ce samedi 23 mai au stade Alassane Djigo. La finale des cadets opposera (15h), les Espoirs de Guédiawaye à Benene Sport. La finale junior prévue à 17h30 mettra aux prises l'AF Darou Salam à Université Club (15h). En prélude à l'affiche Diambars FC-USC de Saint Louis, place sera faire à la finale seniors dames entre l' AS Bambey aux Aigles de Médina.