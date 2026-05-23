Sénégal: Face aux cyberattaques répétées - Cheikh Diba défend une stratégie de résilience

Interpellé à l'Assemblée nationale sur la vulnérabilité des systèmes informatiques de l'État et sur les retards de paiement des fonctionnaires, le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a défendu une doctrine de vigilance permanente tout en annonçant le versement prochain des salaires.

Hier, vendredi 22 mai 2026, lors de la séance des questions d'actualité au gouvernement, le ministre a tenté de dissiper les inquiétudes exprimées par plusieurs députés. Au coeur des échanges figuraient les récentes perturbations ayant affecté certains services publics, notamment ceux du Trésor, ainsi que la question sensible du paiement des agents de l'État.

« Il y a des centaines d'attaques auxquelles nous sommes confrontés quotidiennement. Nous essayons, avec les équipes, de contenir tout cela. Nous avons mis en place des dispositifs de riposte », a déclaré le ministre.

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Cheikh Diba a reconnu l'existence d'une pression numérique constante sur les administrations publiques, tout en soulignant la mobilisation des équipes techniques chargées de sécuriser les infrastructures informatiques de l'État. Sans minimiser la menace, il a mis en avant les capacités de réaction développées par les services publics, présentant la cybersécurité comme un chantier permanent plutôt qu'un défi ponctuel.

Interrogé sur les failles constatées dans certains systèmes, le ministre a adopté un ton pragmatique, estimant que l'accélération de la transformation numérique de l'administration s'accompagne inévitablement de vulnérabilités temporaires.

« Par moments, il faut peut-être comprendre qu'il y aura des zones de vulnérabilité. L'essentiel est de se relever et d'assurer la continuité du service public », a-t-il affirmé.

Cette posture, fondée sur l'acceptation de la faillibilité pour mieux mettre en avant la résilience, marque une évolution dans la communication gouvernementale. Habituellement axé sur un discours rassurant, l'exécutif semble désormais privilégier une approche davantage centrée sur la gestion durable des risques numériques et le renforcement progressif des capacités de défense des systèmes publics.