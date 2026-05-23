Sénégal: 138eme édition du pèlerinage marial de Poponguine - Le diocèse de Ziguinchor à l'honneur

Pour la première fois, après son ordination épiscopale, Mgr Jean Baptiste Valter Manga présidera la célébration liturgique du pèlerinage marial de Poponguine. Placé sous le thème, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu », cette édition, la 138ème du genre, verra la participation des fidèles de tous les diocèses du Sénégal et mieux encore de la sous- région.

Chaque année, des fidèles se retrouvent au pied de la Vierge Marie, Notre Dame de Poponguine, pour prier. Site de rencontre et de communion spirituelle, les fidèles viennent de tous les diocèses du Sénégal, ainsi que des pays frontaliers notamment de la Mauritanie, de la Gambie et de la Guinée-Bissau.

Pour cette 138ème édition, le diocèse de Ziguinchor sera à l'honneur. Mgr Jean Baptiste Valter Manga présidera la messe, tandis que la coordination des chorales de ce même diocèse en assurera l'animation. Placé sous le thème « Sois sans crainte Marie car tu as trouvé grâce auprès Dieu », la présente édition verra la participation des fidèles de tous les diocèses du Sénégal et mieux encore de la sous- région.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon le recteur du sanctuaire marial de Poponguine, à l'ouverture de cette année pastorale, « nos pères évêques nous ont exprimé leur conviction de bâtir une Église africaine plus synodale, autonome et engagée au service de la justice, de la paix et de la dignité humaine ». Il estime que ce contexte s'inscrit dans leur démarche de foi en cette 138ème édition du pèlerinage marial de Poponguine où les fidèles sont appelés non seulement à méditer, mais surtout à vivre avec Marie, Notre Dame de Poponguine, les paroles que l'ange Gabriel lui adressa : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu » (LC 1, 30).

Aux fidèles qui seront à Poponguine, il est demandé de faire du pèlerinage une vraie démarche de foi. A cet effet, les marcheurs seront, à partir de ce samedi, au Cap des Biches, lieu de convergence des jeunes de Dakar, Ziguinchor, Mbour, où ils assisteront à la messe d'envoi. Le dimanche, ces derniers entameront la marche de foi jusqu'à Poponguine où ils seront reçus par leurs pères évêques. Le lundi sera consacré à la messe solennelle.