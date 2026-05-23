Sénégal: Concertations nationales en format rapproché - Six anciens Premiers ministres répondent à l'appel de Diomaye

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a entamé hier, jeudi 21 mai, ses concertations nationales en format rapproché avec les forces vives de la Nation. Pour cette première journée d'audiences au Palais de la République, plusieurs anciens Premiers ministres se sont succédé auprès du chef de l'État afin d'échanger sur les enjeux politiques, économiques, sécuritaires et institutionnels du pays.

Le président de la République a officiellement démarré hier, jeudi 21 mai, les concertations nationales en mode plus rapproché avec les forces vives de la Nation, sur fond de défilé des anciens Premiers ministres au Palais de la République. Et comme annoncé par Sud Quotidien dans son édition d'hier, c'est l'ancien chef du gouvernement (2007-2009) sous Abdoulaye Wade, Cheikh Hadjibou Soumaré, qui a ouvert le bal.

À l'issue de son entretien de plusieurs minutes avec le chef de l'État, l'ancien président de la Commission de l'UEMOA (2011-2016) a quitté le Palais sans faire de déclaration. Deuxième ancien Premier ministre à être reçu, l'ex-président du parti Alliance pour la citoyenneté et le travail (ACT), Abdoul Mbaye, qui s'est retiré de la scène politique depuis l'année dernière, n'a pas manqué de saluer cette démarche présidentielle. S'exprimant au micro de nos confrères de la télévision nationale, il a expliqué avoir abordé avec le chef de l'État plusieurs questions dont l'économie, la politique, les finances, le budget et la sécurité, notamment la situation au Mali.

Poursuivant son propos, l'ancien banquier a par ailleurs fait remarquer avoir rappelé au chef de l'État les engagements historiques de l'opposition en faveur d'une réforme du Code électoral, en précisant que ce dernier s'est inscrit dans cette dynamique d'approfondissement démocratique, susceptible d'apaiser les tensions et de créer un climat propice au développement économique.

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Prenant le relais après le départ de son prédécesseur au gouvernement sous le régime du président Macky Sall, Aminata Touré (Première ministre du 1er septembre 2013 au 4 juillet 2014) a, elle aussi, salué cette initiative du chef de l'État, estimant que le consensus est à la « base de notre culture ». « Le Sénégal est un pays où le dialogue est ancré dans notre histoire et dans notre culture.

Ce patrimoine est précieux et doit être préservé », a-t-elle indiqué avant d'insister : « Nous sommes une société où le consensus est au coeur de notre culture ». Poursuivant son propos, elle a ainsi appelé toutes les forces vives du pays à répondre à cet appel au dialogue du président de la République qui traduit, selon elle, une volonté de maintenir des échanges réguliers avec les personnalités ayant occupé de hautes fonctions dans le pays, y compris celles qui se sont éloignées de la vie politique.

Après son départ, c'est au tour du président de la Nouvelle Responsabilité d'être reçu par le chef de l'État. S'exprimant à l'issue de son face-à-face, l'ancien Premier ministre Amadou Ba a salué cette initiative du président de la République qu'il juge importante pour le pays. Soulignant que ses discussions avec le chef de l'État n'ont pas porté sur des considérations partisanes, mais sur la situation politique ainsi que sur certains textes que le gouvernement envisage de faire adopter prochainement, Amadou Ba a également indiqué avoir rappelé au président de la République qu'en tant que ministre des Finances, il est resté six ans sans recevoir un seul franc du FMI.

« Le Sénégal est resté douze ans sans avoir un programme avec des décaissements », a-t-il déclaré avant de préciser dans la foulée que cette situation n'avait pas empêché le Sénégal de préserver sa crédibilité auprès des partenaires économiques et financiers internationaux. Loin de s'en tenir là, l'ancien ministre des Finances a expliqué par ailleurs avoir attiré l'attention du chef de l'État sur les conséquences des dégradations successives des notations financières du Sénégal.

Avant-dernier ancien Premier ministre à être reçu par le chef de l'État lors de cette première journée d'audience, Me Sidiki Kaba, dernier chef du gouvernement du régime précédent, a lui aussi salué cette initiative du chef de l'État.

Estimant que le dialogue constitue une constante dans la résolution des conflits et des crises, tout en permettant, en période de paix, de les prévenir, l'ancien Premier ministre a précisé, au sujet de sa présence au Palais, avoir « jugé utile de répondre à cet appel afin d'apporter ma part d'analyse sur la situation politique, économique et sociale de notre pays ». Dernier Premier ministre à être reçu par le président Bassirou Diomaye Faye, Mamadou Lamine Loum, également dernier chef du gouvernement du régime d'Abdou Diouf, n'a pas fait de déclaration.