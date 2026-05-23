Sénégal: Primature - Le président Diomaye Faye scelle la rupture

Ousmane Sonko ne bénéficie plus de la confiance du président de la République à la Primature. Bassirou Diomaye Faye a mis fin à ses fonctions de Premier ministre, et de son gouvernement, dans la soirée d'hier, vendredi 22 mai 2026. L'annonce, faite à la Radio Télévision Sénégalaise est venue conclure une journée politique sous haute tension, quelques heures seulement après une séance de questions d'actualité à l'Assemblée nationale au cours de laquelle les divergences entre les deux têtes de l'Exécutif étaient apparues au grand jour.

Dans une courte déclaration lue peu avant 22 heures par le secrétaire général de la Présidence de la République, Oumar Samba Ba, le chef de l'État a officialisé une décision qui semblait, depuis plusieurs semaines, inéluctable au regard de la dégradation progressive des relations entre le Palais et la Primature. « Par décret n°2026-1128 du 22 mai 2026, le président de la République, son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a mis fin aux fonctions de M. Ousmane Sonko, Premier ministre, et par conséquent, à celles des ministres et secrétaires d'État, membres du gouvernement. Les membres du gouvernement sortant sont chargés d'expédier les affaires courantes »,

La brutalité du timing a marqué les esprits. Quelques heures auparavant encore, Ousmane Sonko faisait face aux députés dans l'hémicycle pour réponde aux questions d'actualité. Au cours de cette séance particulièrement suivie, l'ancien chef du gouvernement avait tenu des propos qui ont résonné comme une affirmation d'autonomie politique vis-à-vis du chef de l'Etat. Il avait notamment déclaré « Je ne suis pas un Premier ministre qui obéit aveuglément et qui acquiesce à tout », tout en reconnaissant l'existence de divergences avec le président de République. Mais, selon lui, ces « divergences » n'étaient pas de nature à perturber la marche des institutions ni le fonctionnement de l'Etat.

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Ces déclarations ont finalement précédé de quelques heures seulement son éviction. Pour de nombreux observateurs, elles auront constitué le dernier acte d'une cohabitation politique devenue de plus en plus difficile au sommet de l'État. Depuis plusieurs mois, les signes de crispation entre les deux hommes s'étaient multipliés. Derrière l'image d'un tandem victorieux de l'élection présidentielle du 24 mars 2024, les différences d'approche sur la conduite du pouvoir, le rythme des réformes et le partage de l'autorité étaient devenues de plus en plus visibles.

La question d'une « dualité » au sommet de l'Exécutif revenait d'ailleurs régulièrement dans le débat public. Entre un président soucieux d'affirmer pleinement son statut institutionnel et un Premier ministre disposant d'une forte légitimité politique et populaire, les lignes de fracture semblaient s'élargir au fil des mois. Plusieurs responsables de la majorité, sans s'exprimer ouvertement, laissaient déjà transparaître des inquiétudes sur les conséquences de cette rivalité larvée sur la stabilité de l'appareil d'État.

Le président Bassirou Diomaye Faye lui-même avait récemment préparé l'opinion à une éventuelle rupture. Lors de la « Grande interview » accordée le 2 mai dernier à plusieurs médias nationaux, le chef de l'État avait clairement rappelé que le maintien d'Ousmane Sonko à la Primature dépendait exclusivement de la confiance qu'il lui accordait encore.

Réaffirmant ses prérogatives constitutionnelles, il avait insisté sur le fait que le président de la République demeurait seul maître du choix du Premier ministre. Il avait alors affirmé que si le travail du chef du gouvernement ne le satisfaisait plus, il procéderait à son remplacement. « Nous gérons nos divergences. Pour le moment, il bénéficie toujours de ma confiance comme Premier ministre. Mais si je trouve qu'il ne peut plus être mon Premier ministre, quelqu'un d'autre prendra sa place.

Cette déclaration, perçue à l'époque comme un avertissement politique, prend aujourd'hui une dimension prémonitoire. En décidant de mettre un terme aux fonctions de son Premier ministre, Bassirou Diomaye Faye vient de franchir une étape majeure dans l'exercice de son pouvoir et dans la recomposition des équilibres internes de la majorité issue de la présidentielle de 2024.

Ousmane Sonko : « Ce soir je dormirai le cœur léger »

Aussitôt démis de ses fonctions, tout comme les membres de son gouvernement, Ousmane Sonko a réagi sur les réseaux sociaux : « Alhamdoulillah ! Ce soir je dormirai le coeur léger », a-t-il posté sur sa page Facebook. Et selon le constitutionnaliste Mounirou Sy, interrogé par des médias, « Ousmane Sonko peut bien retourner à l'Assemblée nationale s'il en informe le président » de cette institution.

Le Rubicon a donc été franchi ce soir... Et cette rupture ouvre surtout une période d'incertitude politique majeure. Le chef de l'État devra rapidement désigner un nouveau Premier ministre capable de restaurer la cohésion gouvernementale tout en rassurant une opinion déjà attentive aux conséquences de cette crise au sommet. En moins de deux ans de pouvoir, l'alliance qui incarnait la promesse de rupture et d'alternance issue du scrutin de mars 2024 vient ainsi de connaître sa fracture la plus profonde.