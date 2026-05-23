Pape Thiaw a dévoilé une liste des 28 joueurs pour la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada. Le sélectionneur national a joué la carte de la continuité en rappelant la majorité des joueurs présents à la CAN au Maroc. Un groupe qu'il a qualifié d'«équilibré et bien pensé » et marqué par l'arrivée surprise du jeune joueur du Bayern, Bara Sapoko Ndiaye et les retours de Bamba Dieng, Assane Diao et d'Ilay Camara, grands absents de la dernière Coupe d'Afrique des nations. Avant la compétition, Pape Thiaw devra retirer deux joueurs d'ici le 1er juin, date limite du dépôt de la liste définitive de 26 joueurs.

Il n'y a pas finalement eu de révolution dans la liste des 28 joueurs appelés pour la Coupe du monde. Pape Thiaw a joué la continuité en rappelant la plupart des joueurs ayant participé au sacre de la CAN et lors des dernières fenêtres internationales.

Boulaye Dia, Habib Diallo et Sabaly à quai, Bamba Dieng et Moustapha Mbow et Ilay Camara de retour

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Pape Thiaw a décidé de se passer des attaquants, Habib Diallo, Boulaye Dia et Cheikh Tidiane Sabaly. Ils font les frais de la concurrence de Bamba Dieng. Auteur d'une saison relevée avec Lorient et d'Assane Diao. Après son retour en forme avec Lorient (15 buts), Bamba Dieng fait aussi son retour dans la liste. Tout comme le défenseur Moustapha Mbow et l'arrière droit Ilay Camara et absent lors de la dernière CAN.

Bara Sapoko Ndiaye, la surprise du chef

La grande surprise de la liste, reste cependant l'intégration du jeune Bara Sapoko Ndiaye qui n'est qu'à quelques apparitions avec l'équipe Bayern Munich. Mais également la non-sélection du sociétaire du RC Lens Malang Sarr. Un défenseur dont la convocation était fortement annoncée surtout après les bonnes performances réalisées lors de la saison et en prime une place dans l'équipe type de la Ligue 1 française. Sans compter l'incertitude qui a longtemps plané sur la participation de Kalidou Koulibaly.

Malang Sarr, un excellent joueur et discipliné mais...

Mais le choix ne s'est pas imposé pour le sélectionneur national qui reste convaincu d'avoir mis en place un groupe équilibré et bien pensé à même de répondre aux exigences de la compétition mondiale.

«Le choix n'a pas été difficile. Il y a un côté difficile parce que quand on a de l'affection, avec certains joueurs qu'on voit qu'ils ne seront pas avec nous durant cette Coupe du Monde, ce n'est pas du tout facile. Mais après, quand je mets le costume du coach, ça c'est un autre Pape Thiaw. Donc, je pense que j'avais mes certitudes. On a cité Malang Sarr. C'est un excellent joueur avec qui j'ai parlé, un garçon discipliné. J'ai échangé avec lui pour le féliciter parce qu'il a figuré dans la liste des 11 de la Ligue 1. Mais il y a des choix à faire. Je les ai fait et je les assume. Je pense que c'est un groupe équilibré et bien pensé. Le groupe qui va représenter le Sénégal est prêt et va répondre aux exigences de cette Coupe du Monde qui est une grande compétition intense et très longue», explique t-il.

« Kalidou Koulibaly est le ciment de cette sélection... il sera apte »

Dans la même veine, Pape Thiaw a rassuré sur le cas du capitaine Kalidou Koulibaly qui va encore continuer de jouer son rôle de leader dans la défense sénégalaise. Ce sera, indique-t-il, autour d'une défense composée de joueurs polyvalents.

« Kalidou Koulibaly est le ciment de cette sélection. Il est le capitaine de cette sélection. Il est dans un processus de rééducation positive. A 3 semaines de la compétition, je pense qu'il sera vraiment apte. S'il ne l'était pas, il serait le premier à désister, En plus nous avons un bon staff médical. La Coupe du Monde n'est pas un sprint, c'est un marathon. J'espère qu'il sera prêt», rassure-t-il. Il précisera qu'une liste définitive de 26 joueurs sera déposée auprès de la FIFA le 1er juin prochain. Ce qui implique le retrait de deux joueurs. « Sur cette liste de 26 jours Il y a deux qui vont nous quitter. Nous avons déjà choisi les deux réservistes et ils se connaissent et se préparent déjà à cela».

« Gagner un 3e trophée pourquoi pas... »

Le sélectionneur national n'a pas manqué d'afficher ses ambitions. Dans cet élan, l'objectif d'ajouter le trophée de la Coupe du monde à ceux du championnat d'Afrique des nations (CHAN et la CAN n'est pas de trop. « J'espère que la règle de 2 sans 3 va s'appliquer sur cette Coupe du Monde. J'ai gagné pour la première fois au CHAN en Algerie. Ensuite avec l'équipe A, au Maroc. Maintenant, j'espère que cette Coupe du Monde, elle sera ici au Sénégal », avance-t-il.

« Pas de focus sur la France... on va prendre match par match et les jouer à fond »

Interpellé sur la liste de ses prochains adversaires, Pape Thiaw estime n'avoir pas d'observations particulières. «On sait que les autres ont publié. On connaît l'équipe de France, on ne la présente pas. On connaît aussi l'équipe de Norvège et l'Irak. Je pense que toutes ces équipes méritent leur ticket à la Coupe du Monde. Maintenant, on sait qu'on va dans une compétition très difficile. Il n'y a pas à choisir les matchs. On va prendre match par match et les jouer à fond. On sait qu'on part aussi avec le statut des champions d'Afrique Il ne faut pas se focaliser sur la France. Tous les matchs ont leur importance », martèle t-il.

En ce qui concerne la préparation, le technicien sénégalais estime que le choix de Etats-unis et l'Arabie Saoudite comme sparrings partners est bon. « Ils ont été bien choisis. Les adversaires sont pareils. L'essentiel c'est ce que l'on veut mettre en place », soutient-il avant de préciser que la phase de préparation va débuter au Sénégal.

« On sait que cette année nos joueurs ont beaucoup dépensé avec leurs clubs. Les «Anglais » n'ont pas fini le championnat. On sait qu'il a des joueurs qui jouent pour gagner la Ligue des Champions et la Conférence League. II y a aussi des joueurs qui ne se sont pas maintenus. Je pense qu'ils ont besoin de quelques jours de repos, on va les gérer. On sait mais la préparation début ici au Sénégal », fait-il savoir. En attendant le rendez-vous Mondial, l'équipe va recevoir le drapeau national le 26 mai prochain. Elle va disputer un match amical face à l'Arabie saoudite, le 9 juin 2026, au Toyota Field, à San Antonio (Etats-Unis). Le Sénégal entre en lice le mardi 16 juin à New York en faisant face à la France.

La liste du Sénégal :

Gardiens : Edouard Mendy (Al-Ahli), Mory Diaw (Le Havre), Yehvann Diouf (Nice)

Défenseurs : Ismail Jakobs (Galatasaray), El Hadj Malick Diouf (West Ham), Krepin Diatta (Monaco), Antoine Mendy (Nice), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Abdoulaye Seck (Maccabi Haïfa), Moussa Niakhaté (OL), Moustapha Mbow (Paris FC), Ilay Camara (Anderlecht), Mamadou Sarr (Chelsea)

Milieux : Habib Diarra (Sunderland), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Pape Gueye (Villarreal), Lamine Camara (Monaco), Bara Sapoko Ndiaye (Bayern Munich), Gana Gueye (Everton)

Attaquants : Sadio Mané (Al-Nassr), Ismaila Sarr (Crystal Palace), Ibrahim Mbaye (PSG), Assane Diao (Come), Ilimian Ndiaye (Everton), Cherif Ndiaye (Samsunspor), Bamba Dieng (Lorient), Nicolas Jackson (Bayern Munich/Chelsea)