Cote d'Ivoire: Effondrement meurtrier à Koumassi - Des familles ensevelies sous les décombres

La saison des pluies commence tragiquement à Abidjan. Un immeuble de trois étages s'est effondré dans la matinée du samedi 23 mai 2026 au quartier Soweto, dans la commune de Koumassi, provoquant la panique et la consternation parmi les populations riveraines.

Le drame s'est produit aux environs de 5 heures du matin, non loin de l'Église Méthodiste, après les fortes pluies qui se sont abattues sur le district d'Abidjan dans la nuit du vendredi 22 au samedi 23 mai.

À cette heure matinale, la plupart des occupants dormaient encore lorsque le bâtiment s'est brusquement affaissé sur lui-même.

Très vite, les cris de détresse ont déchiré le silence du quartier, réveillant les habitants encore sous le choc. Selon plusieurs témoins, la scène était d'une rare violence. « Nous avons entendu un bruit énorme, comme une explosion. Quand nous sommes sortis, tout l'immeuble était à terre », raconte un riverain visiblement bouleversé.

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Sous les amas de béton et de ferraille, plusieurs familles seraient encore coincées. Les secours, alertés dans les premières minutes ayant suivi l'effondrement, se sont rapidement déployés sur les lieux afin de tenter de retrouver d'éventuels survivants. Des habitants du quartier, dans un élan de solidarité, ont également participé aux premières opérations de recherche avant l'arrivée des équipes spécialisées.

Au fil des heures, une foule importante s'est massée autour du site du drame, entre inquiétude, larmes et prières. Des proches des occupants, impuissants, scrutaient les décombres dans l'espoir d'obtenir des nouvelles de leurs parents.

Si les circonstances exactes de l'effondrement restent encore à déterminer, plusieurs habitants évoquent déjà l'impact des fortes pluies enregistrées dans la nuit. La saison pluvieuse, qui débute à peine, ravive ainsi les inquiétudes liées à la fragilité de certains bâtiments dans plusieurs communes du district d'Abidjan.

Ce nouvel accident remet également au centre des préoccupations la question du respect des normes de construction et du contrôle des immeubles d'habitation. Chaque année, la capitale économique ivoirienne enregistre des cas d'effondrements d'immeubles, souvent aggravés par les intempéries et l'urbanisation anarchique.

En attendant un bilan officiel des autorités compétentes, l'émotion reste vive à Koumassi, où les habitants redoutent un lourd bilan humain.