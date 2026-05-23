Cote d'Ivoire: Salon de l'Élevage d'Abidjan - Le ministre Sidi Tiémoko Touré séduit les États-Unis

Dans le cadre de la promotion du Salon de l'Élevage d'Abidjan (SELAB 2026), le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Tiémoko Touré, a effectué une mission stratégique aux États-Unis du 19 au 23 mai 2026.

Cette tournée, marquée par plusieurs rencontres de haut niveau, a permis d'ouvrir de nouvelles perspectives de coopération entre la Côte d'Ivoire et les acteurs américains des secteurs de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture.

La première étape de cette mission s'est déroulée en Louisiane, où la délégation ivoirienne a visité, le 20 mai 2026, la station expérimentale de Southern University. Sur place, les chercheurs et experts américains ont présenté des technologies innovantes dédiées à la gestion digitale du bétail, notamment des systèmes avancés de traçabilité permettant de suivre l'animal depuis sa naissance jusqu'à l'abattage.

Les échanges ont également porté sur des questions essentielles liées à l'alimentation animale, à la surveillance territoriale des troupeaux ainsi qu'à la santé animale. Pour le ministre Sidi Tiémoko Touré, ces innovations constituent des pistes concrètes pour améliorer durablement la qualité de la production animale ivoirienne et moderniser les filières nationales.

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Cette mission revêt un caractère particulier, les États-Unis ayant été désignés pays invité d'honneur du SELAB 2026, prévu du 20 au 22 novembre prochain à Abidjan. Profitant de cette opportunité, le ministre ivoirien a présenté aux autorités américaines les nombreuses opportunités d'investissement qu'offre la Côte d'Ivoire dans des secteurs stratégiques tels que la production animale, la transformation des produits halieutiques, la chaîne du froid et les technologies agricoles.

Au fil des rencontres institutionnelles, universitaires et économiques, la délégation ivoirienne a suscité un vif intérêt auprès des opérateurs américains. Plusieurs axes de coopération ont ainsi été identifiés, notamment le transfert de technologies pour la modernisation des filières animales, la formation et le partage d'expertise, le développement de partenariats industriels ainsi que l'appui à la sécurité alimentaire.

Les échanges ont également permis de renforcer les liens entre les centres de recherche américains et les structures ivoiriennes, ouvrant la voie à des collaborations scientifiques et techniques prometteuses.

À travers cette mission jugée hautement fructueuse, le gouvernement ivoirien réaffirme sa volonté d'accélérer la transformation des secteurs de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture. L'ambition affichée est de renforcer la souveraineté alimentaire nationale tout en réduisant progressivement la dépendance du pays aux importations.

En invitant officiellement les investisseurs et opérateurs américains à prendre part au SELAB 2026, Sidi Tiémoko Touré entend faire de cette édition un véritable carrefour international d'échanges, de partenariats et d'innovations au service du développement des ressources animales et halieutiques en Côte d'Ivoire.