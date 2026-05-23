Cote d'Ivoire: Soutien aux Pme - La Bidc et Afriland First Bank scellent un partenariat de 10 milliards de Fcfa

La Banque d'investissement et de développement de la Cedeao (Bidc) et Afriland firts Bank S.A ont signé le 20 mai 2026, au siège de la banque à Lomé, au Togo, un accord de prêt d'un montant de 10 milliards de Fcfa.

Cet accord vise à renforcer le financement du secteur privé et à accélérer la transformation économique en Côte d'Ivoire. En effet, cette ligne de crédit contribuera à répondre aux besoins croissants de financement à court et moyen termes des micros, petites et moyennes entreprises (Mpme), ainsi que des entreprises de taille intermédiaire opérant dans des secteurs stratégiques tels que la santé, l'éducation, l'agro-industrie, l'industrie manufacturière, le commerce, le Btp, les services et la technologie.

Ainsi, en améliorant l'accès à des solutions de financement adaptées, ce partenariat ambitionne de libérer le potentiel productif, de stimuler l'entrepreneuriat et de renforcer la compétitivité des entreprises locales.

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« Ce partenariat reflète l'engagement constant de la Bidc à renforcer le secteur privé en tant que levier de croissance durable, de développement industriel et d'intégration régionale. En soutenant les entreprises avec les financements nécessaires à l'expansion de leurs activités, à l'innovation et à la création d'emplois, nous investissons dans la résilience et la compétitivité à long terme des économies ouest-africaine », a déclaré Dr George Agyekum Donkor, président de la Bidc et de son Conseil d'administration.

Pour sa part, le directeur général de Afriland First Bank Côte d'Ivoire S.A, Christian Kammogne, a souligné l'importance stratégique de cette facilité. « Cette ligne de crédit renforce significativement notre capacité à accompagner les Pme et les entreprises de taille intermédiaire qui constituent le socle de l'activité économique et de la création d'emplois. Elle s'inscrit pleinement dans notre ambition de pourvoir l'inclusion financière, de stimuler l'investissement productif et d'offrir aux entreprises les ressources nécessaires à leur croissance dans un environnement de plus en plus compétitif », dit-il.

Il faut souligner qu'au-delà de l'apport financier, cette initiative devrait générer des retombées économiques substantielles, notamment à travers l'expansion des activités des entreprises, la création d'emplois et le renforcement des chaînes de valeur dans les chaînes de valeur régionales. Le projet contribuera également à accroître la résilience des entreprises locales et à soutenir une croissance inclusive en Côte d'Ivoire et dans l'ensemble de la sous-région ouest-africaine.

A travers ce partenariat, la Bidc poursuit la mise en oeuvre de sa stratégie Gro (croissance, résilience et optimisation) en mobilisant des ressources au profit d'initiatives à fort impact dans le secteur privé, favorisant l'industrialisation, la diversification économique, l'intégration régionale et le développement durable au sein de l'Afrique de l'Ouest.