Cote d'Ivoire: Foire de la Tabaski - Les vendeurs exhortés à fixer des prix justes

Le directeur de cabinet, Assoumani Gouromena, représentant le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Touré, a invité le vendredi 22 mai 2026, les vendeurs de moutons à fixer des prix justes pour permettre à la communauté musulmane de célébrer la fête de la Tabaski dans la quiétude.

Il s'exprimait à l'occasion du lancement officiel de la foire de la Tabaski au parc à bétail de l'abattoir d'Anyama, initiée par le District autonome d'Abidjan. « Tout à l'heure j'ai fait le tour et j'ai constaté qu'il y a une légère hausse. La Tabaski est un évènement important dans la vie d'un musulman. Pour ceux qui ont les moyens comme on le dit, ils se doivent de sacrifier une bête. Et si nous augmentons les prix, nous allons empêcher certaines personnes de s'acquitter de leur dette envers Dieu. Je voudrais demander aux vendeurs de faire l'effort de donner un prix juste pour permettre à chacun de pouvoir au moins s'offrir un mouton », a plaidé l'émissaire de Sidi Touré.

Le directeur de cabinet chargé des questions techniques, Touré Mathieu, représentant le ministre gouverneur du District autonome d'Abidjan, Ibrahima Cissé Bacongo, a souligné que cette rencontre revêt une importance capitale. « Les décisions de suspension de l'exportation du bétail vers notre pays, prises par certains pays voisins, combinée à la persistance de l'insécurité dans certains pays membres de l'Alliance des États du Sahel(Aes), constituent des facteurs de pression importants sur la filière bétail-viande », a-t-il déploré, indiquant qu'in dispositif spécial d'organisation de la Tabaski 2026 a été mis en place.

Ce dispositif repose entre autres sur l'aménagement et la sécurisation du parc à bétail de l'abattoir d'Anyama, le renforcement des corridors de convoyage des animaux et la régulation des activités de commercialisation du bétail dans le District autonome d'Abidjan. « L'objectif poursuivi est clair : assurer aux populations un approvisionnement suffisant en bétail, dans un environnement sécurisé, ordonné et respectueux des normes sanitaires », a-t-il justifié

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon lui, la présente Foire constitue également une opportunité de valorisation et de modernisation de ka filière bétail-viande. « Le District autonome d'Abidjan demeure résolument engagé à poursuivre les actions de modernisation, d'assainissement et d'organisation durable de la filière bétail-viande, dans un l'intérêt des populations et du développement économique de notre pays », fait-il observer.

A noter que pour la fête de la Tabaski, les acteurs ont offert au Président de la République, au vice-Président de la République, au Premier ministre et au vice-Premier ministre, un mouton chacun.