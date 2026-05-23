Cote d'Ivoire: Soutenance de thèse - Allassane Camara analyse avec brio le régime juridique des concessions portuaires au pays

En présence d'un jury constitué d'éminents professeurs, Allassane Camara a soutenu, avec brio, sa thèse de doctorat en Droit public à l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, le 18 mai 2026. Il a mis en lumière les défis structurels qui affectent le régime juridique des concessions portuaires en Côte d'Ivoire. Il a particulièrement exposé les tensions entre exigences de régulation publique et impératifs d'attractivité économique.

Dans le résumé de ses travaux transmis le 22 mai, l'impétrant dit avoir mis l'accent, dans l'analyse des concessions portuaires, sur l'efficacité des mécanismes juridiques, judiciaires et les modes alternatifs de règlement des conflits, à savoir : « les qualifications judiciaires et devant le conseil d'Etat, le recul des immunités d'exécution des personnes publiques, l'arbitrage, la médiation, la conciliation, les dispute Boards et le sort des biens publics et biens propres à la fin du partenariat ». Allassane Camara a démontré la manière dont le droit peut être un rivage solide où des investissements massifs et les enjeux de souveraineté peuvent se rencontrer sans se heurter.

Le jury a reconnu la maîtrise des enjeux contemporains liés aux partenariats public-privé du candidat. Le jury a également relevé la pertinence des solutions proposées qu'il juge adaptées au contexte ivoirien. En conséquence, ce jury a élevé Allassane Camara au grade de Docteur en droit public, avec « la mention très honorable assortie de félicitations ».

Dorénavant Docteur, ce dernier est un expert en gouvernance, en gestion des politiques et du partenariat stratégique. Il cumule onze années d'expériences dont sept dans le système des Nations Unies. A preuve, il est actuellement le chef de d'antenne Nord-Est du Pnud Côte d'Ivoire.

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Outre le doctorat en droit public à l'Université Félix Houphouët-Boigny, de plusieurs certificats de spécialités, il est diplômé de l'Université Jésuite d'Abidjan. Il prépare un autre doctorat depuis 2024. Cette fois, en Diplomatie et Relations internationales au Centre d'Etudes Diplomatique et Stratégiques de Dakar.