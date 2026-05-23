Cote d'Ivoire: Avocat dans la cité - Le Barreau rapproche le droit des populations du Zanzan

Des consultations juridiques gratuites et procès fictif. Après San Pedro en 2022, Man en 2023, puis Korhogo et Yamoussoukro en 2025, la ville de Bondoukou a accueilli, du 21 au 24 avril 2026, la 5e édition de « Avocat dans la cité », l'initiative itinérante du Barreau de Côte d'Ivoire dédiée à la vulgarisation du droit et à l'accès à la justice. Selon la note du Barreau, durant quatre jours, la capitale du Zanzan a vécu au rythme des consultations juridiques gratuites, des échanges citoyens et d'activités pédagogiques destinées à rapprocher les populations du monde judiciaire.

Conduite par Florence Loan-Messan, bâtonnier du Barreau de Côte d'Ivoire, une délégation d'avocats a offert des conseils juridiques pro bono à de nombreux habitants venus exposer leurs préoccupations relatives au foncier, aux conflits familiaux, aux litiges commerciaux ou encore aux droits civiques.

Au-delà des cliniques juridiques, les avocats ont multiplié les rencontres avec les autorités administratives, les élus locaux et les cadres de la région afin de promouvoir une justice plus accessible et une meilleure connaissance du droit par les citoyens. Parmi les personnalités mobilisées figurait Kobenan Kouassi Adjoumani, ministre d'État, conseiller du Président de la République.

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Moment fort de cette édition : le procès fictif organisé le vendredi 24 avril 2026 dans l'enceinte du Tribunal de Première Instance de Bondoukou. Devant un public composé d'élèves, d'étudiants et de citoyens, les avocats ont mis en scène un procès pédagogique portant sur une problématique d'actualité : l'orpaillage clandestin.

Pour de nombreux participants, il s'agissait d'une première immersion dans l'univers judiciaire. L'exercice a permis de mieux comprendre le fonctionnement d'un procès, les différentes étapes de la procédure, mais surtout le rôle central de l'avocat dans la défense des droits.

Saluant l'initiative, Kobenan Kouassi Adjoumani a exprimé sa satisfaction : « C'est une première pour notre région. Les avocats venus de tous horizons se retrouvent ici et c'est une grande fierté pour nous de les accueillir dans notre belle cité ». L' « Avocat dans la cité » initié par le Barreau de Côte d'Ivoire poursuit ainsi son ambition de démocratiser l'accès au droit et de rapprocher davantage la justice des populations, conformément au programme d'action triennal porté par le bâtonnier Florence Loan-Messan