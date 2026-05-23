Togo: Recherche et innovation - Un enjeu régional

23 Mai 2026
Togonews (Lomé)

Les autorités togolaises souhaitent que la Cédéao organise dans chaque Etat membre des rencontres dédiées à la recherche et à l'innovation, en amont du Forum africain de la recherche et de l'innovation (FARI), dont la prochaine édition est prévue à Accra en octobre 2027.

C'est ce qu'a indiqué Gado Tchangbedji, le ministre délégué à l'Éducation, lors d'un échange vendredi avec Deweh Emily Gray, la représentante de la Cédéao à Lomé.

Pour le ministre la recherche scientifique et l'innovation ne sont pas des luxes académiques, ce sont des leviers d'industrialisation et de compétitivité économique.

L'organisation régionale se dit en faveur de telles rencontres, avant et après le FARI.

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