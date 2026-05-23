Ile Maurice: Tristan Hardy vers un trois à la suite

Le Black River Sporting Club organise ce dimanche une course qui s'annonce très intéressante. En effet, le tracé choisi par le club de l'Ouest ne manque pas de difficultés.

Sans nul doute possible, Tristan Hardy sera l'homme à battre après avoir impressionné en s'imposant lors des deux dernières épreuves, soit la course à étapes des 2 et 3 mai et celle entre Les Salines Pilot et Pétrin dimanche dernier. Lucas Froget (Moka Rangers SC-ER), auteur d'une bonne course juste derrière Hardy à Pétrin, les coureurs du Vélo Club des Jeunes Cyclistes de Curepipe-Palco, Toréa Célestin, Noah Ong Tone et Jeremy Raboude, et bien évidemment Hanson Matombé seront aussi candidats à la victoire. Il est dommage qu'Alexandre Mayer et Aurélien de Comarmond, récemment rentrés d'Espagne et de Chine respectivement, aient décidé de faire l'impasse sur la course. Leur présence aurait définitivement fait monter le niveau d'un cran.

Pour en revenir au parcours Elite-Open-U19 de ce Grand Prix BRSC, il sera long de 110 km. Après un départ sur la route Ocean Side à Flic en-Flac, les coureurs prendront la direction de la nouvelle route Beaux-Songes-La Vigie avant d'emprunter l'échangeur vers Nouvelle France et se diriger vers le Sud via l'autoroute. Après un passage sur la côte sud, les coureurs affronteront la principale difficulté du jour, qui n'est autre que la montée de Bassin Blanc, avant de revenir vers Flic-en-Flac via Mareaux-Vacoas et Pétrin.

À noter qu'un parcours de 73 km est prévu à l'intention des catégories U17, Access, Masters et féminines de plus de 17 ans avec départ et arrivée au même lieu que pour la course principale. Une Fun Race est aussi au menu sur une distance de 43 km.

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