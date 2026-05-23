Ile Maurice: Taekwondo - Mahebourg et le Sud en démonstration

Le Beach Poomsae Festival, organisé par la Fédération mauricienne de Taekwondo, a offert un spectacle de haut niveau - le 17 mai - sur la plage de Blue-Bay, confirmant la popularité grandissante de cette formule technique du taekwondo. Cet événement a été marqué par une forte mobilisation des clubs de Mahebourg, mais surtout par la montée en puissance des nouvelles structures de Grand-Bois et de NouvelleFrance. Ces nouveaux clubs du Sud ont été remarqués et remarquables dans plusieurs catégories clés des ceintures de couleur, tant chez les plus jeunes (Under 8 et 9-11 ans) que dans les épreuves par équipes open.

Sur le plan de l'exécution, la fluidité des enchaînements a particulièrement impressionné, un défi de taille sur une surface aussi instable que le sable. Les pratiquants, des plus jeunes aux plus expérimentés, ont démontré une maîtrise remarquable de leur centre de gravité, assurant des blocages nets et des pivots stables malgré les pièges du sol. La hauteur et la précision des coups de pied sont restées irréprochables, témoignant d'une préparation athlétique rigoureuse en amont dans les différents clubs.

Cette démonstration de force s'est déroulée sous le regard expert du Grand Maître Mario Hung Wai Wing, pionnier incontournable de la discipline à Maurice et détenteur d'un 9e dan. Sa présence a insufflé une immense source de motivation à cette jeune garde en pleine éclosion.

L'importance de l'événement pour la région a également été soulignée par la présence des membres de la majorité gouvernementale. Parmi les invités de marque figuraient le ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration régionale et du Commerce international, Ritish Ramful, ainsi que le député Tony Apollon, tous deux élus de la circonscription n° 12 (Mahébourg / Plaine Magnien).

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Leur participation témoigne du soutien croissant accordé au développement des arts martiaux comme vecteur d'encadrement pour la jeunesse du Sud. Entre la technicité des clubs historiques et la fougue des nouvelles structures de GrandBois et de Nouvelle-France, le taekwondo mauricien prouve qu'il dispose d'un réservoir de talents exceptionnel.