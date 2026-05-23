Ile Maurice: «Kriminel», «Rann lazistis» - Une reconstitution des faits agitée

23 Mai 2026
L'Express (Port Louis)
Par Vilorsha Armoogum

L'atmosphère était particulièrement tendue hier matin, à Abercrombie, lors de la reconstitution des faits dans l'affaire de l'accident ayant coûté la vie à Pradeep Cheekory. Famille, proches et habitants de la région se sont déplacés en nombre pour faire entendre leur colère et leur douleur après le drame.

Des pancartes à la main, plusieurs proches ont dénoncé ce qu'ils considèrent comme une profonde injustice. Certains ont laissé éclater leur émotion en voyant Jean Olivier Gino Meetun sur les lieux du drame sous escorte policière. La situation de la fillette de 12 ans, toujours hospitalisée dans un état préoccupant, entretient la colère des proches de la victime. Pradeep Cheekory, âgé de 58 ans et habitant Sainte-Croix, circulait à scooter avec sa fille après l'école lorsqu'ils ont été percutés. Selon les informations recueillies, il s'était arrêté près d'une tabagie pour acheter des gâteaux peu avant l'accident.

Durant l'exercice, Jean Olivier Gino Meetun, 37 ans et habitant Petite-Rivière, a indiqué aux enquêteurs l'endroit exact où l'impact se serait produit. Le suspect, dont les tests d'alcoolémie et de dépistage de drogue effectués sur le conducteur se sont révélés négatifs, ne détenait qu'un learner. Il a ensuite été reconduit en cellule policière.

Poursuivi sous une accusation provisoire d'homicide involontaire, il a comparu en cour dans le cadre de sa demande de remise en liberté sous caution. La police s'y est opposée, évoquant notamment un risque de fuite. À sa sortie de la cour, évoquant des raisons de santé, il demandé à être admis en clinique.

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