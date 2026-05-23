Congo-Kinshasa: Ebola - Interdiction des activités de masse en Ituri

Le gouverneur militaire de l'Ituri a suspendu, depuis vendredi 22 mai, les activités sportives et interdit les veillées mortuaires afin de prévenir la propagation de la maladie à virus Ebola.

Dans une circulaire, le général Johnny Luboya a ordonné la suspension immédiate du championnat de l'Entente provinciale de football de l'Ituri.

Il a également interdit les rassemblements de plus de 50 personnes, ainsi que les veillées mortuaires sur toute l'étendue des zones de santé de Bunia, Rwampara, Mungwalu et Nyakunde, où sévit l'épidémie d'Ebola.

Cette autorité provinciale a exigé que tout enterrement soit désormais effectué par des équipes de riposte, dans le strict respect du protocole sanitaire en vigueur.

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Parmi les autres mesures prises :

Le transport de cadavres sur des motos, véhicules privés ou de transport en commun est strictement interdit.

En Ituri, cette prérogative est réservée uniquement aux ambulances des équipes de riposte.

Le transfert partiel ou total d'un cadavre d'Ebola d'une entité à une autre est également proscrit.

Tout en insistant sur le respect des mesures barrières, le gouverneur Luboya appelle à une prise de conscience collective face à la gravité de la situation. Il invite les autorités politico-administratives ainsi que les leaders religieux et communautaires à veiller à l'application de toutes ces décisions, afin de couper la chaîne de propagation du virus et sauver des vies humaines.