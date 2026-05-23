Sénégal: Digitalisation des services de l'état civil - La CDC et l'ANEC signent une convention de partenariat stratégique

Afin d'accélérer la digitalisation des services de l'état civil, la Caisse des dépôts et consignations du Sénégal (CDC) et l'Agence nationale de l'état civil (ANEC) ont signé le vendredi 22 mai 2026 une convention de partenariat.

La Caisse des dépôts et consignations du Sénégal (CDC) et l'Agence nationale de l'état civil (ANEC) ont procédé vendredi à la signature d'une convention de partenariat visant à définir le cadre d'action et les modalités de collaboration pour accélérer la digitalisation des services de l'état civil.

« Cette collaboration marque une étape importante dans la modernisation des services publics sénégalais, en plaçant le citoyen au coeur des priorités. La CDC, fidèle à sa mission de tiers de confiance, réaffirme ainsi son engagement au service du développement national », renseigne la CDC à travers une note.