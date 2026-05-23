Sénégal: Saraya - Du matériel pédagogique de près de 12 millions francs CFA pour améliorer les performances des élèves de Bembou

Kédougou — La commune de Bembou, dans le département de Saraya (sud-est), a remis, vendredi, des cahiers d'exercices de mathématiques à des élèves des établissements scolaires de cette collectivité territoriale, a constaté l'APS.

Au total, 396 cahiers d'exercices ont été offerts aux élèves du cours d'initiation (CI) et 287 apprenants du Cours préparatoire (CP), grâce à un investissement global de 11.875.520 francs CFA de cette municipalité dans la cadre de son Programme d'amélioration des apprentissages en mathématiques (PAAM).

"Les premières années de scolarité sont cruciales pour le développement intellectuel de nos enfants. C'est durant cette période que se construisent les bases solides sur lesquelles ils bâtiront leur avenir", a dit le maire de Bembou, Mady Danfakha, lors de la cérémonie de réception du matériel pédagogique.

"Les cahiers que nous offrons aujourd'hui sont des compagnons de route de nos enfants à travers le monde des chiffres, des formes et des calculs", a ajouté M. Danfakha.

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Le maire de Bembou a précisé aussi que ces cahiers ne constituent pas uniquement des outils pédagogiques, mais également des supports essentiels pour accompagner les élèves dans l'acquisition de compétences de base en calcul et en raisonnement logique.

La cérémonie de réception s'est tenue dans la salle de délibération de la mairie, en présence des autorités administratives, des conseillers municipaux, des représentants de l'Inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de Saraya, des enseignants ainsi que des élèves.

Présidant la rencontre, l'adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Bembou, Mamadou Kanté Diallo, a salué le respect des engagements pris par les autorités municipales lors du forum communal organisé en octobre dernier.

"Aujourd'hui, nous assistons à la concrétisation d'un engagement du maire de Bembou. Ces manuels constituent un outil indispensable pour améliorer les apprentissages en mathématiques à l'école élémentaire", a-t-il déclaré.

Le représentant de l'IEF de Saraya, Médoune Sow, a pour sa part salué "un investissement majeur" en faveur de la qualité des apprentissages.

Selon lui, cette initiative s'inscrit pleinement dans les objectifs du PAAM, qui vise à promouvoir un apprentissage actif et à améliorer durablement les performances des élèves en mathématiques.

"En finançant intégralement ce matériel, la commune honore ses engagements pris devant la communauté éducative et place l'éducation au coeur des priorités locales", a-t-il indiqué.