Sénégal: Gestion des ressources en eau - Vers l'instauration de 'contrats de nappe' dans la Zone de captage de Pout

Le projet de protection des ressources en eau de la zone de captage de Pout a bouclé une campagne de sensibilisation auprès des acteurs concernés, afin de susciter leur adhésion à l'instauration de "contrats de nappe" sur l'étendue des quatre communes qui composent cet espace de 403 kilomètres-carrés, afin de lutter contre la surexploitation des nappes phréatiques et la salinisation de la ressource, a annoncé, vendredi, Tacko Diankha, responsable à la Direction de la gestion et de la planification des ressources en eau (DGPRE).

"Nous sommes à Mont Rolland pour un atelier de sensibilisation, d'information et de restitution des entretiens que nous avons [eus] sur le terrain avec les différents acteurs du projet dans la zone de captage de Pout", a indiqué Tacko Diankha, représentante de l'unité gestion de projet Solutions fondées sur la nature dans la zone de captage de Pout à la DGPRE.

Mme Diankha participait à un atelier de sensibilisation et d'information, en vue de la mise en place d'une plateforme multi-acteurs, appelée à porter "le contrat de nappe".

Il s'agit d'un outil de régulation basé sur la concertation entre usagers et institutions de la zone de captage de Pout qui s'étend sur une superficie d'environ 403 Km2, couvrant les communes de Mont Rolland, Pout, Keur Moussa et Diender.

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Selon Tacko Diankha, les solutions fondées sur la nature visent à préserver et protéger la ressource. L'impact des changements climatiques, la surexploitation de la nappe, ainsi que la salinisation et la pollution limitent l'accès à l'eau et à l'assainissement autour de la zone de captage de Pout, a-t-elle dit.

La démarche du projet consiste à "informer, sensibiliser, mais aussi mobiliser les parties prenantes, qui sont autour de la zone de captage pour leur adhésion à une plateforme de dialogue multi-acteur mais aussi à un contrat de nappe", a expliqué la responsable.

"Toute la problématique sur la ressource en eau sera posée et chaque acteur concernant les activités économiques déroulées au niveau des territoires, va proposer des solutions qui vont nous permettre de prévenir non seulement les conflits, mais aussi de faire face aux impacts du changement climatique et d'autres enjeux qui sont autour de la ressource", a assuré la représentante de l'unité de gestion du projet.

"Les participants ont reconnu l'importance stratégique des ressources en eau souterraines pour les usages domestiques, agricoles, pastoraux, économiques et environnementaux dans le département", s'est félicitée Tacko Diankha.

"À l'issue de ces ateliers, nous allons [tenir] des réunions communautaires, qui vont permettre de mettre en oeuvre des comités, pour gérer le contrat de nappe et la mise en place effective de la plateforme de dialogue multi-acteur", a pour sa part, rapporté Mame Tacko Diallo, chargée des questions genre, du projet solutions fondées sur la nature dans la zone de captage de Pout.

"Nous n'avons pas une grande expérience dans le domaine des contrats de nappe, à [l'image] du Maroc et de la France. Donc il y aura des benchmarking, pour aller voir ce qui se fait en matière de contrat de nappe dans ces pays", a-t-elle reconnu. "Au retour, nous allons essayer de mettre notre contrat inclusif, participatif", a annoncé Mme Diallo.