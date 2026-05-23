Sénégal: Fatick - Les acteurs de la culture et du tourisme invités à se structurer en cadres formels (Gouverneur)

Le gouverneur de Fatick, Ngoné Cissé, a invité, vendredi, les acteurs des secteurs de la culture, du tourisme et de l'artisanat à renforcer leurs organisations en cadres structurés pour permettre aux autorités de disposer de données fiables dans l'élaboration de politiques publiques adaptées à leurs besoins.

"Pour concevoir des politiques publiques pertinentes et efficaces à destination des acteurs culturels, touristiques et des artisans, il faudrait qu'on puisse maîtriser les statistiques. Les acteurs de ces secteurs doivent mieux s'organiser pour en tirer profit", a-t-elle déclaré.

Mme Cissé présidait la réunion marquant le lancement des concertations régionales des états généraux de la culture, de l'artisanat et du tourisme.

Selon elle, l'absence de données précises sur les acteurs évoluant dans ces différents secteurs constitue un frein à la mise en oeuvre de politiques d'accompagnement efficaces.

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"Les autorités ne peuvent pas élaborer une politique destinée à 100 acteurs alors qu'ils sont en réalité 1.000", a-t-elle fait valoir, insistant qu" il est important de savoir qui fait quoi et dans quel secteur au niveau local afin de mieux accompagner les initiatives".

Le gouverneur de Fatick a souligné l'importance économique et sociale de ces trois secteurs dans la région, indiquant qu'ils constituent de véritables leviers de création d'emplois et de valorisation du potentiel territorial.

"Ces secteurs occupent énormément de personnes dans la région. Il leur faut un cadre adéquat ainsi que des moyens suffisants pour impulser leur développement", a-t-elle soutenu, tout en déplorant le déficit d'infrastructures auquel fait face la région.

Elle a plaidé pour une mise à niveau des infrastructures existantes avant d'envisager de nouvelles réalisations.

Ngoné Cissé a également suggéré que les concertations soient organisées à l'échelle départementale afin de favoriser une plus grande participation des artistes et artisans des zones reculées. "Cela permettra, selon elle, aux talents locaux d'émerger davantage et de contribuer à la promotion de la destination Sine-Saloum à travers leurs créations".