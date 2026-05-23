Soudan: Al-Eisser - La tournée au Vatican, en Grande-Bretagne et en Turquie, un voyage de travail réussi

Le Ministre de la Culture, de l'Information, des Antiquités et du Tourisme, Khalid Al-Eisser, dit que la tournée au Vatican, en Grande-Bretagne et en Turquie a constitué un long voyage de travail.

Il a qualifié de réussie la visite, soulignant que le Soudan a besoin d'efforts diplomatiques intensifs sur les niveaux régionaux et internationaux, et a affirmé que la tournée s'inscrivait dans ce cadre.

Al-Eisser, membre de la délégation soudanaise, a déclaré lors d'une conférence de presse à l'aéroport de Khartoum après l'arrivée de la délégation que les principaux agendas de la tournée étaient la présentation de l'initiative de la Paix au Soudan.

Il a ajouté que la visite était historique et que tout ce qui avait été discuté dans les trois stations était important et utile, et avait suscité une grande sympathie, en particulier de la part du Pape, des milieux académiques britanniques et des organisations de la société civile.

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Il a souligné qu'une partie présentait des agendas colonialistes et des informations erronées, précisant que le Soudan a besoin de faire entendre sa véritable voix au monde, celle qui exprime la cause soudanaise telle qu'elle est réellement.

Al-Eisser a déclaré que la délégation participant à la tournée était nombreuse et diversifiée, dans le cadre des efforts du gouvernement de l'espoir pour fonder un nouvel État, soulignant que les sujets abordés couvraient de nombreux domaines.

« Nous comprenons la réaction du peuple et de la société. Nous sommes venus pour servir sans rien attendre » mettant en garde contre l'existence de groupes en ligne qui agissent contre le Soudan pour affaiblir la cohésion nationale, a-t-il ajouté.