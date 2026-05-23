La nomination de Fabrice Augan Ntchango Aux fonctions de Conseiller Spécial du Président de la République et de Secrétaire Permanent du Conseil National Climat, actée lors du Conseil des ministres du 22 mai 2026, illustre la volonté des plus hautes autorités gabonaises de placer à la tête de la gouvernance climatique nationale un profil disposant d'une expérience reconnue dans les négociations internationales, la coopération institutionnelle et la gestion des politiques environnementales.

Ce choix du Président de la République, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, intervient dans un contexte où les enjeux climatiques dépassent désormais le simple cadre environnemental pour devenir des questions stratégiques liées au développement économique, à la diplomatie internationale et à la souveraineté des États. Pour le Gabon, reconnu mondialement pour son engagement en faveur de la protection des forêts tropicales et de la biodiversité, cette nomination traduit une volonté claire de renforcer la crédibilité et l'efficacité de son action climatique sur la scène internationale.

Le parcours de Fabrice Augan Ntchango se distingue par une forte expérience acquise au sein des institutions publiques et dans les espaces de coopération internationale consacrés aux questions environnementales, maritimes et climatiques. Au fil des années, il a participé à plusieurs négociations et concertations stratégiques impliquant des organisations internationales, des partenaires techniques et financiers ainsi que des institutions régionales engagées dans les politiques de développement durable, de protection des océans et de résilience climatique.

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Cette expérience lui a permis de développer une connaissance approfondie des mécanismes de coopération internationale ainsi qu'une maîtrise des programmes et projets financés par les grands bailleurs de fonds internationaux intervenant dans les domaines de l'environnement, du climat et du développement durable. Sa compréhension des exigences techniques, institutionnelles et financières liées à ces mécanismes constitue aujourd'hui un atout important pour accompagner le Gabon dans la mobilisation des financements climatiques nécessaires à la mise en oeuvre de ses engagements internationaux.

Avant cette nomination, Fabrice Augan Ntchango Occupait déjà les fonctions de Conseiller Spécial du Président de la République et Chef du Département de la Mer, de la Pêche et de l'Économie bleue. À ce poste, il a contribué à plusieurs initiatives portant sur la gestion durable des ressources naturelles, la valorisation de l'économie bleue, la conservation des écosystèmes marins et le renforcement des politiques publiques environnementales.

Son engagement ne s'est toutefois pas limité au cadre institutionnel. Il a également joué un rôle central dans le renforcement des capacités des organisations de la société civile gabonaise intervenant sur les questions climatiques, environnementales et de développement durable. À travers différentes initiatives de sensibilisation, d'accompagnement et de structuration, il a contribué à favoriser une meilleure implication des acteurs de la société civile dans les débats nationaux et internationaux relatifs au climat, à la biodiversité et à la gouvernance environnementale.

Cette capacité à créer des passerelles entre les institutions publiques, les partenaires internationaux et les organisations de la société civile représente aujourd'hui un élément stratégique dans la mise en oeuvre de la politique climatique du Président de la République. Dans un contexte où les enjeux environnementaux nécessitent une approche inclusive et concertée, cette expérience pourrait permettre de renforcer davantage la coordination nationale autour des objectifs climatiques du Gabon.

La nomination de Fabrice Augan Ntchango au Conseil National Climat apparaît ainsi comme un choix cohérent avec l'ambition des autorités gabonaises de consolider le leadership environnemental du pays. Son expertise des négociations internationales, sa connaissance des mécanismes de financement climatique et son expérience dans l'accompagnement des acteurs nationaux constituent des leviers importants pour renforcer la position du Gabon dans les grandes discussions internationales sur le climat et le développement durable.

À travers cette décision, les autorités gabonaises confirment leur volonté de s'appuyer sur des compétences nationales capables de défendre avec efficacité les intérêts stratégiques du pays dans un domaine devenu central pour l'avenir des nations. Dans un monde confronté aux défis du changement climatique, le Gabon entend poursuivre son engagement en faveur d'un modèle de développement durable conciliant protection des ressources naturelles, attractivité économique et souveraineté environnementale.