Afrique de l'Est: Les pays de la Corne de l'Afrique et le Yémen réitèrent leur engagement à éradiquer les variants du poliovirus

communiqué de presse

Genève, Suisse — Les ministres de la Santé et les hauts représentants des gouvernements de Djibouti, de l'Éthiopie, du Kenya, de la Somalie, du Soudan du Sud et du Yémen ont réaffirmé leur engagement à mettre fin à la transmission des variants du poliovirus en s'appuyant sur une collaboration transfrontalière renforcée et une action synchronisée.

La Corne de l'Afrique et le Yémen restent l'une des régions les plus complexes au monde sur le plan épidémiologique, notamment en matière de poliomyélite, en raison des déplacements de population à travers des frontières poreuses, des crises humanitaires, de l'insécurité et des lacunes persistantes sur le plan immunitaire. Les pays de la région continuent d'être confrontés à des flambées épidémiques dues à des variants du poliovirus, y compris l'épidémie persistante de poliomyélite en Somalie, due au variant de type 2, détectée pour la première fois dans le pays en 2017, ainsi que l'épidémie en cours au Yémen, qui a paralysé 452 enfants depuis 2021.

Malgré ces défis, les progrès récents montrent qu'une action coordonnée peut porter des fruits. Depuis juillet 2024, le Kenya n'a signalé aucun cas de poliovirus et en 2025, l'Éthiopie a enregistré une réduction de 98 % des cas détectés, dus aux variants de types 1 et 2. Le Djibouti n'a quant à lui enregistré aucun cas dû aux variants de types 1 et 2 depuis mai 2025, ce qui a été possible grâce à l'intensification des mesures de réponse. Un peu plus tôt cette année, l'Éthiopie et le Soudan du Sud ont également lancé des campagnes de vaccination coordonnées après la détection d'un variant du poliovirus de type 1 près de leur frontière commune, ce qui met en évidence le risque persistant de transmission transfrontalière.

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« L'éradication de la poliomyélite reste notre priorité absolue. Malgré les défis auxquels nous sommes confrontés, la Somalie est pleinement déterminée à combattre la transmission, notamment en réduisant le nombre d'enfants dits « zéro dose », en renforçant la responsabilisation et l'appropriation, en améliorant l'accès aux populations mal desservies et en consolidant la collaboration régionale pour faire face aux déplacements transfrontaliers de population », a indiqué Ali Haji Adam, Ministre somalien de la Santé. Il a également souligné la nécessité de poursuivre les efforts visant à combler les lacunes opérationnelles. Il a par ailleurs remercié les partenaires multilatéraux et ceux de l'Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite pour leur soutien indéfectible.

L'Éthiopie a mis en lumière l'importance de maintenir la dynamique grâce à des campagnes de vaccination de qualité, au renforcement de la vaccination de routine, à la surveillance et à la coopération transfrontalière pour faire face aux flambées épidémiques de poliovirus de types 1 et 2, en particulier dans les zones frontalières. « Cette réunion offre une occasion majeure de renforcer davantage la coordination avec les pays voisins et les mécanismes régionaux, alors que nous travaillons ensemble pour arrêter la transmission », a déclaré Mekdes Daba, Ministre éthiopienne de la Santé, tout en saluant le soutien des partenaires, notamment le Rotary et les rotariens qui travaillent sur le terrain.

Les ministres se sont réunis en marge de la Soixante-Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé à Genève, à l'occasion de la réunion interministérielle sur les variants du poliovirus dans la Corne de l'Afrique et au Yémen, organisée conjointement par le Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique et le Bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale. La réunion était axée sur l'accélération de l'action régionale coordonnée et a fait suite aux premières concertations ministérielles tenues lors de l'Assemblée mondiale de la Santé de 2025, ainsi qu'à une réunion virtuelle organisée en octobre dernier.

Les participants affirment qu'un engagement politique soutenu et une collaboration étroite demeurent essentiels pour interrompre la transmission dans une région où la mobilité, l'insécurité et les crises humanitaires continuent d'accroître le risque de propagation.

« À une époque où les urgences sanitaires et les pressions financières se multiplient, nous ne devons pas perdre de vue l'enjeu principal, à savoir la protection de chaque enfant. Alors que nous travaillons ensemble pour mettre fin à la transmission du poliovirus dans la région à l'horizon 2027, une coordination transfrontalière renforcée et une surveillance rigoureuse seront primordiales pour pérenniser les progrès accomplis et protéger les populations », a souligné le Dr Mohamed Janabi, Directeur régional de l'OMS pour l'Afrique.

En outre, la réunion a été organisée dans un contexte mondial difficile en matière de financement de la santé et de baisse du financement extérieur pour l'éradication de la poliomyélite. Les ministres ont souligné l'importance d'une mobilisation accrue des ressources nationales, d'une hiérarchisation des priorités et d'une mise en oeuvre efficace afin de maintenir les avancées malgré les pressions opérationnelles telles que les pénuries de carburant, la hausse des coûts et les priorités concurrentes de santé publique.

Les représentants des gouvernements ont réitéré leur engagement à améliorer la qualité des campagnes de vaccination, à renforcer la vaccination de routine et à combler les lacunes en matière d'immunité, en particulier au sein des populations mal desservies dans les communautés frontalières, les zones rurales isolées, les zones d'insécurité et les populations nomades. Les pays se sont aussi engagés à renforcer la surveillance des poliovirus, notamment en élargissant la surveillance communautaire dans les zones difficiles d'accès et en intégrant la vaccination aux services de santé généraux afin de garantir une détection précoce des épidémies et une réponse rapide.

Michael McGovern [FL1] a félicité les pays pour leur constance dans l'organisation d'activités de haute qualité pour la lutte contre la poliomyélite malgré les contraintes budgétaires, tout en soulignant la nécessité de préserver cette dynamique en misant sur une surveillance rigoureuse, un engagement constant et une bonne collaboration afin d'interrompre la transmission du poliovirus.

Au nom des partenaires de l'Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite (IMEP), le Dr Chris Elias, membre du Conseil d'orientation et président du Programme de développement mondial de la Fondation Gates, a mis l'accent sur l'importance d'atteindre les enfants qui n'ont jamais été vaccinés et de tirer parti d'initiatives telles que le déploiement des vaccins hexavalents par Gavi, l'Alliance du vaccin, dans le but d'étendre la protection contre les maladies évitables.

À l'issue de la réunion, les ministres ont renouvelé leur engagement commun en faveur d'une collaboration durable, d'une action coordonnée, d'un renforcement de la surveillance et de la responsabilisation afin de protéger les enfants contre la poliomyélite, en veillant à ce qu'aucun pays de la région ne soit laissé pour compte dans les efforts visant à éradiquer cette maladie.

Pour pérenniser les progrès réalisés dans la lutte contre la poliomyélite, il faut des partenariats solides et des investissements continus. L'IMEP salue le soutien apporté par le Centre Roi Salman pour l'aide humanitaire et les secours aux efforts d'éradication menés dans la région, notamment en Éthiopie, en Somalie et au Yémen. Le soutien apporté par la Fondation humanitaire Mohammed ben Zayed, ainsi que les contributions d'autres donateurs et des partenaires de l'IMEP, permet aux pays de renforcer leurs programmes de vaccination, de protéger les enfants et de se rapprocher d'un monde exempt de poliomyélite et plus équitable.