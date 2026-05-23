Cote d'Ivoire: Déguerpissements à Cocody - La ministre Belmonde Dogo lance l'indemnisation des ménages sinistrés

Le gouvernement ivoirien veut apporter une réponse sociale rapide aux populations affectées par les récentes opérations de déguerpissement dans la commune de Cocody.

La ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, Myss Belmonde Dogo, a annoncé, le vendredi 22 mai 2026, le démarrage du processus d'indemnisation des ménages impactés dans les quartiers de Boussangadougou, Allakro et Gobelet.

Cette annonce a été faite au cours d'une rencontre tenue à la mairie de Cocody, en présence du préfet d'Abidjan, du maire de la commune ainsi que des responsables des différentes zones concernées. Cette réunion avait pour objectif de faire le point sur la situation des familles déguerpies à la suite des opérations engagées dans ces quartiers classés à haut risque en cette période de fortes pluies.

Face aux représentants communautaires, la ministre a exprimé sa compassion et ses regrets à l'endroit des populations contraintes de quitter leurs habitations. Elle a reconnu les difficultés auxquelles font face les familles touchées, tout en rappelant que ces opérations visaient avant tout à préserver des vies humaines dans des zones exposées à de graves risques d'inondation et d'éboulement.

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Selon les chiffres officiels communiqués lors de la rencontre, les opérations ont concerné 453 ménages à Boussangadougou, 1 430 ménages à Allakro et 1 893 ménages à Gobelet, soit la localité ayant enregistré le plus grand nombre de familles évacuées.

Pour soulager les populations affectées, Myss Belmonde Dogo a annoncé qu'une première phase d'indemnisation débutera dès le samedi 23 mai 2026. Au total, 1 200 ménages bénéficieront d'un accompagnement financier destiné à atténuer les conséquences sociales des déguerpissements.

La ministre a également indiqué qu'une attention particulière sera accordée aux familles dont les enfants sont en classe d'examen, afin d'éviter toute perturbation de leur parcours scolaire. Une mesure saluée par les représentants des quartiers concernés, qui ont exprimé leur reconnaissance au gouvernement pour sa réactivité.

Prenant la parole au nom des ménages déguerpis, Ismaël Ouédraogo, président des jeunes d'Allakro, a salué « un geste de solidarité et d'espoir » en faveur des populations sinistrées. « Nous remercions les autorités pour cette promptitude et ce soutien qui redonnent espoir à de nombreuses familles », a-t-il déclaré.

À travers cette initiative, le gouvernement ivoirien réaffirme sa volonté de renforcer la solidarité nationale et de protéger les couches les plus vulnérables, conformément à la vision sociale des autorités ivoiriennes : ne laisser aucun citoyen en marge du développement.