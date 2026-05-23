Togo: Le pays mise sur la qualité pour s'imposer sur le marché mondial du cacao

23 Mai 2026
Togonews (Lomé)

Le premier centre de traitement post-récolte du cacao d'excellence a été inauguré samedi à Kessibo-Abrewankor, une infrastructure inédite dans le pays, capable de produire environ 100 tonnes de cacao d'excellence dès sa première année d'exploitation.

L'ambition est de positionner le Togo sur les marchés de niche du cacao fin et aromatisé, où les prix atteignent en général le double des cours ordinaires. Un levier de compétitivité considérable pour un petit pays producteur qui mise sur la qualité plutôt que le volume.

Au-delà de la performance commerciale, ce centre répond à des enjeux concrets : améliorer les revenus des producteurs, créer des emplois pour les jeunes et les femmes, et renforcer la contribution du cacao à l'économie nationale. Deux autres centres du même type sont d'ores et déjà prévus dans les préfectures de Blitta et d'Agou.

Cette inauguration s'inscrit dans une dynamique plus large. Le 5 mai dernier, c'était « la Maison du café, le terroir » qui ouvrait ses portes à Lomé. Prochainement, un Centre de traitement pour la qualité du café devrait suivre. Café et cacao, les deux piliers de l'agriculture d'excellence avancent ensemble.

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'Je tiens à féliciter les membres du CCFCC pour leurs initiatives en harmonie avec la feuille de route gouvernementale', a déclaré Badanam Patoki, le ministre de l'Economie et de la Veille stratégique, en coupant le ruban inaugural.

Le Comité de coordination pour les filières café et cacao (CCFCC) est en effet à l'origine de ces initiatives. Son secrétaire général, Enselme Gouthon, se démène depuis des années pour assurer le développement des deux filières.

'Le Togo est un pays avec une production modeste. Mais la qualité de son cacao lui vaut une très bonne réputation à l'international. Cette performance devrait être préservée, voire améliorée', a-t-il souligné lors de l'inauguration.

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