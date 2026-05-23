Congo-Kinshasa: Le député provincial Phanzu contre le second vote de son interpellation contre le ministre des Infrastructures de Kinshasa

23 Mai 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le député provincial Jared Phanzu affirme que les articles 191 et 201 du Règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa ne prévoient en aucun cas qu'une interpellation issue d'une question orale avec débat soit soumise à un second vote de recevabilité.

Cette déclaration, dont une copie est parvenue ce dimanche 23 mai à Radio Okapi, qualifie cette démarche de « violation flagrante » du règlement intérieur de l'organe délibérant de Kinshasa, qui aurait, selon lui, mal géré son interpellation adressée au ministre provincial des Infrastructures et Travaux publics.

Jared Phanzu rappelle qu'en vertu de l'article 191 du règlement intérieur, « l'auteur d'une question orale ou écrite qui n'est pas satisfait de la réponse donnée peut la convertir en interpellation conformément à l'article 201, alinéa 1 ».

Selon lui, cette transformation de sa question orale avec débat en interpellation a été effectuée régulièrement en séance plénière, avant son dépôt officiel auprès du Bureau.

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L'élu de Bandalungwa estime dès lors que l'exigence d'une nouvelle présentation suivie d'un vote de recevabilité constitue « une entorse aux règlements en vigueur ».

Il insiste : « Le Règlement intérieur doit être appliqué de manière équitable et uniforme ».

Par conséquent, Jared Phanzu affirme avoir refusé de se conformer à une procédure qu'il juge destinée à entraver la poursuite de son action de contrôle parlementaire.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

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