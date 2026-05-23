Congo-Kinshasa: Ebola - Risque d'asphyxie économique après l'interdiction du trafic entre Goma, Beni et Butembo

Dans les rues de Goma, la population s'inquiète de l'avenir économique de la province du Nord-Kivu après la suspension du trafic avec Beni et Butembo.

Les autorités de l'AFC/M23 justifient cette mesure par la nécessité de stopper la propagation du virus Ebola. Le trafic des marchandises reste autorisé, mais sous conditions strictes : désormais, seul le chauffeur et son convoyeur sont autorisés à monter à bord des camions.

Un habitant souligne que cette coupure frappe également le secteur des finances. Les banques de Goma sont fermées depuis le début de la crise en janvier 2025.

Pour faire tourner l'économie locale, de nombreux habitants et opérateurs économiques n'avaient qu'une solution : se rendre à Beni pour récupérer de l'argent liquide ou traverser la frontière. Ce cash alimentait ensuite les points de retrait Mobile Money de la ville.

Désormais, ce circuit de survie est interrompu.

Un analyste local appelle les autorités de Kinshasa ainsi que celles de facto présentes à Goma à mettre en place d'urgence une riposte sanitaire conjointe. Il rappelle que la santé et l'éducation sont apolitiques et doivent primer sur les conflits.