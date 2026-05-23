Congo-Kinshasa: Ebola - La société civile appelle au déploiement des moyens de riposte et de prévention au Nord-Kivu

Les coordinations de la société civile de Beni, Lubero, Butembo et Goma (Nord-Kivu) encouragent les autorités provinciales et nationales à déployer, en urgence, des moyens pour la riposte et la prévention de l'épidémie d'Ebola.

Dans une déclaration conjointe rendue publique jeudi 21 mai à Beni, ces structures citoyennes exhortent également la population à éviter la désinformation.

Elles regrettent l'absence de dispositifs de prévention et de prise en charge dans plusieurs entités du Grand Nord-Kivu.

« Comme des cas sont déjà signalés dans la province du Nord-Kivu, en provenance de l'Ituri, les entités de Beni, Butembo, Lubero et Goma sont largement exposées, surtout au regard des trafics réguliers, rapides et permanents entre Goma, Butembo, Beni, l'Ituri et même l'Ouganda. Il est regrettable de constater que, malgré ce contexte de crise et d'urgence, jusqu'à cette date du 22 mai 2026, il n'y a ni dispositif de prise en charge ni dispositif de prévention dans les lieux publics du Grand Nord-Kivu », a souligné le vice-président de la société civile du territoire de Beni, Richard Kirimba.

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Ces activistes de la société civile déplorent également l'absence de dispositifs adéquats dans les structures sanitaires. Ils dénoncent en outre le retard dans la publication des résultats des échantillons déjà prélevés, alors que parmi les cas suspects, des décès sont enregistrés au Grand Nord-Kivu.

Cette situation met en danger toute la population en général, et en particulier les prestataires de santé.