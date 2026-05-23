Congo-Kinshasa: Ebola - La société civile appelle au déploiement des moyens de riposte et de prévention au Nord-Kivu

23 Mai 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Les coordinations de la société civile de Beni, Lubero, Butembo et Goma (Nord-Kivu) encouragent les autorités provinciales et nationales à déployer, en urgence, des moyens pour la riposte et la prévention de l'épidémie d'Ebola.

Dans une déclaration conjointe rendue publique jeudi 21 mai à Beni, ces structures citoyennes exhortent également la population à éviter la désinformation.

Elles regrettent l'absence de dispositifs de prévention et de prise en charge dans plusieurs entités du Grand Nord-Kivu.

« Comme des cas sont déjà signalés dans la province du Nord-Kivu, en provenance de l'Ituri, les entités de Beni, Butembo, Lubero et Goma sont largement exposées, surtout au regard des trafics réguliers, rapides et permanents entre Goma, Butembo, Beni, l'Ituri et même l'Ouganda. Il est regrettable de constater que, malgré ce contexte de crise et d'urgence, jusqu'à cette date du 22 mai 2026, il n'y a ni dispositif de prise en charge ni dispositif de prévention dans les lieux publics du Grand Nord-Kivu », a souligné le vice-président de la société civile du territoire de Beni, Richard Kirimba.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ces activistes de la société civile déplorent également l'absence de dispositifs adéquats dans les structures sanitaires. Ils dénoncent en outre le retard dans la publication des résultats des échantillons déjà prélevés, alors que parmi les cas suspects, des décès sont enregistrés au Grand Nord-Kivu.

Cette situation met en danger toute la population en général, et en particulier les prestataires de santé.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.